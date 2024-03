Roma-Brighton, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Roma-Brighton è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Daniele De Rossi contro Roberto De Zerbi. La si può riassumere così la sfida tra Roma e Brighton: due amici ma soprattutto due persone che si stimano, al punto che l’attuale allenatore giallorosso ha ammesso più volte di essersi ispirato ai principi di gioco del tecnico bresciano, da settembre 2022 sulla panchina del club inglese.

E proprio grazie alle sue idee propositive De Rossi è riuscito, in pochissimo tempo, a risollevare la Roma ed a smentire i più scettici: la sua unica esperienza, infatti, era stata quella (molto breve) in Serie B alla guida della Spal. L’ex capitan futuro ha raccolto i cocci lasciati dalla gestione Mourinho, incidendo sin da subito sia sulla testa dei giocatori sia a livello tattico. Da quando al timone c’è lui Pellegrini e compagni hanno sempre vinto, ad eccezione della sconfitta con l’Inter e dei due pareggi con il Feyenoord nello spareggio di accesso agli ottavi di Europa League. In campionato la Roma è tornata a respirare aria di quarto posto e dopo il successo per 4-1 di sabato scorso contro il Monza ha scavalcato l’Atalanta e si è portata a -4 dal Bologna.

Brighton in debito d’ossigeno

Il dato che balza immediatamente agli occhi è quello relativo ai numeri offensivi: con De Rossi la Roma non è mai rimasta a secco di gol. E solo in due occasioni, da metà gennaio in poi, ne ha segnato meno di uno.

Tuttavia, per buttare fuori il Feyenoord sono serviti i rigori e si preannuncia molto equilibrata anche la doppia sfida con i Seagulls, che potrebbe regalare gol ed emozioni. Il Brighton, che prima di questa stagione non avema mai giocato in Europa, sta soffrendo particolarmente il doppio impegno e raramente ha trovato la giusta continuità, anche a causa dei tantissimi infortuni con cui ha dovuto fare i conti De Zerbi. E non è un caso che siano arrivate ben tre sconfitte nelle ultime 5 partite, l’ultima, pesantissima, rimediata sabato scorso in casa del Fulham (3-0). Anche nella fase a gironi il Brighton non aveva brillato, vincendo solo alla fine il duello per il primo posto con il Marsiglia, grazie ad un “suicidio” della squadra allenata all’epoca da Gattuso.

Soltanto noni in Premier League, i Seagulls all’Olimpico dovranno fare a meno di Mitoma, Joao Pedro, March, Milner e Hinschelwood, tutti infortunati. De Zerbi dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 con Buonanotte ed Enciso alle spalle di Ferguson. Nella Roma assenti Karsdorp e Abraham, oltre a Kristensen che non è nelle liste Uefa. De Rossi darà spazio a Celik e Spinazzola sulle fasce, mentre a centrocampo Bove insidia Cristante e Paredes.

Come vedere Roma-Brighton in diretta tv e in streaming

Roma-Brighton è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Roma-Brighton anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Roma in questo momento sta meglio del Brighton e dovrebbe approfittare del momento non esaltante che stanno attraversando i Seagulls di De Zerbi, tormentati dagli infortuni. Giallorossi favoriti in una gara in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Roma-Brighton

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson.

Roma-Brighton: chi vince? Roma (77%, 95 Votes)

Pareggio (16%, 20 Votes)

Brighton (7%, 8 Votes) Total Voters: 123

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1