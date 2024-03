Berrettini, prima di Phoenix un pit-stop a luci rosse

Berrettini inchiodato dalle foto circolate sui social media: si è concesso una serata piccante prima del volo per l’Arizona.

Manca poco, probabilmente, al decollo. Il Challenger di lusso di Phoenix avrà inizio il prossimo 12 marzo, ragion per cui siamo oramai agli sgoccioli. S’è fatta ora, per Matteo Berrettini, di sgranchirsi le gambe e di tornare in campo a fare ciò che un tempo gli riusciva incredibilmente bene: giocare a tennis.

Il tennista azzurro ha ricevuto una wild card, che gli è stata gentilmente concessa dagli organizzatori in quanto, proprio a queste latitudini, vinse uno dei suoi primi titoli nel lontano 2019. Tornerà in un luogo a lui dunque molto caro, nella speranza che l’atmosfera possa risvegliare quei bei ricordi e indurlo a dare il meglio di sé. Archiviato il Challenger, speriamo ovviamente nel migliore dei modi, farà rotta su Miami. Al Masters 1000 della Florida, per assicurarsi un posto nel main draw che altrimenti non gli spetterebbe, essendo ormai fuori addirittura dalla top 150, si avvarrà del ranking protetto.

Tutto è pronto, insomma, per un ritorno che ha il sapore di un nuovo inizio. Un ritorno a lungo atteso sia da lui che dai suoi sostenitori, impazienti di capire a che punto sia e in che modo il nuovo allenatore Francisco Roig abbia lavorato insieme all’ex numero 6 del mondo.

Serata piccante per Berrettini: così si ricarica prima di Phoenix

Prima di partire per l’Arizona, però, Berrettini ha voluto concedersi un piccolo pit-stop. E non si è accontentato di una gita nella sua città natale, no. Ha voluto per sé una serata a luci rosse della quale si sta facendo, in queste ore, un gran vociare.

Matteo, insieme a tanti altri vip degli ambienti più disparati, ha partecipato alla premiere di una nuova ed attesissima produzione. Parliamo di Supersex, la serie tv che racconta l’ascesa al “trono” del porno da parte di Rocco Siffredi. Ispirata alla sua vita, svelerà ogni dettaglio relativo al modo in cui Rocco Tano di Ortona è diventato una pornostar di fama internazionale.

C’erano Ilary Blasi, Michela Giraud, Lorenzo Siffredi e Lucrezia Lando, Andrea Delogu e molte altre stelle della televisione, e non solo, italiana. E poi all’improvviso è sbucato lui, Berrettini, che trovandosi in zona deve aver pensato che valesse la pena curiosare e dare un’occhiata allo show che è su Netflix il 6 marzo. Una sorpresa inaspettata ma, questo è poco ma sicuro, gradita sia dal padrone di casa che dai suoi tifosi.