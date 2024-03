Tennis, lacrime e imbarazzo: confessione sotto rete

Tennis, ha vuotato il sacco sotto rete stupendo il pubblico presente e non solo: una dichiarazione d’amore d’altri tempi.

Quando, al microfono posizionato a centro campo, aveva rivelato che non avrebbe preso parte ai festeggiamenti in suo onore, un applauso scrosciante si era levato in men che non si dica. Aveva difatti intenerito tutti, per ovvie ragioni, il fatto che avesse deciso di rinunciare al “suo” party solo ed esclusivamente per seguire il cuore.

Per Alex de Minaur, però, non è stato un sacrificio. Era felicissimo ovviamente di aver vinto l’Atp 500 di Acapulco, ma era anche in ansia al pensiero che qualcuno, a 2mila chilometri di distanza, dovesse ancora superare la prova del nove. A San Diego, in California, anche la sua fidanzata si giocava una finale importantissima. Il top ten, nel caso in cui qualcuno non fosse informato sul gossip sportivo, fa coppia fissa con la tennista Katie Boulter. I due atleti sono molto legati, ma in questo fine settimana ci hanno regalato delle emozioni che faremmo fatica, se anche volessimo farlo, a mettere nero su bianco.

L’australiano, dicevamo, una volta trionfato ad Acapulco, ha avuto giusto il tempo di ringraziare il pubblico e gli organizzatori del torneo di cui ora è campione. Dopodiché, è corso in hotel a fare i bagagli, perché dopo appena qualche ora avrebbe dovuto prendere un volo per San Diego. Non si sarebbe persa mai e poi mai la finalissima della sua dolce metà, per cui non gli è interessato né della stanchezza e né di tutto il resto.

Tennis, 2mila chilometri e un sacco d’amore

E l’indomani, effettivamente, era lì, a dare alla dolce Katie tutto il supporto di cui aveva bisogno. Un supporto che potrebbe essere stato fondamentale, visto e considerato che anche lei, come il suo Alex qualche ora prima, ha conquistato un nuovo titolo e messo in tasca 500 punti.

“Vorrei fare un ringraziamento speciale al mio fidanzato, ora lo metterò in imbarazzo ma ieri ha finito il suo match a mezzanotte e poi stamani alle 6 ha preso un volo per venire fino a qui. L’ho apprezzato tantissimo”. Katie ed Alex. 🥹💕pic.twitter.com/Pllghwe7kV — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) March 4, 2024



C’era da aspettarselo, dunque, che durante la premiazione la ragazza facesse riferimento al suo partner e alla mission quasi impossible di cui era si era reso protagonista. “Voglio fare un ringraziamento speciale al mio ragazzo – ha detto la Boulter, che in finale ha battuto la Kostyuk – E voglio metterlo davvero in imbarazzo. Ha finito ieri sera a mezzanotte, ha preso un taxi alle 4:15 e ha preso un volo alle 6 per essere qui oggi. Ha fatto duemila chilometri. Lo apprezzo molto“.

Le telecamere, naturalmente, hanno indugiato su Alex, rivelando che il tennista era in lacrime, commosso dalla vittoria della sua dolce metà ma anche dal fatto che si fosse prodigata per ringraziarlo davanti a tutti. Una splendida pagina d’amore, più che di tennis, che mai dimenticheremo.