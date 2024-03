Milan-Slavia Praga, Europa League: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Milan-Slavia Praga è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

L’urna di Nyon ha tirato fuori i cechi dello Slavia Praga per il Milan, squadra da non sottovalutare anche se i pericoli maggiori il Diavolo è riuscito, con un pizzico di fortuna, ad evitarli. L’Europa League è una competizione particolare e gli uomini di Stefano Pioli se ne sono accorti nello spareggio di accesso agli ottavi con il Rennes: dopo aver spazzato via i francesi 3-0 a San Siro, Hernandez e compagni si sono rilassati un po’ troppo ed hanno finito per perdere la gara di ritorno (3-2), offrendo una delle peggiori prestazioni stagionali.

Pioli non vuole che i suoi commettano lo stesso errore con lo Slavia Praga, visto che le possibilità di arrivare in fondo a questa competizione – e provare dunque a sollevare un titolo – ci sono eccome. Il Milan intanto venerdì scorso è tornato a vincere, facendo il colpaccio all’Olimpico contro la Lazio, piegata da un gol di Okafor nel finale (0-1). I rossoneri hanno fatto registrare il primo clean sheet dopo tre partite (Rennes, Monza e Atalanta) ma il match con i biancocelesti è stato fortemente condizionato dall’espulsione di Pellegrini ad inizio ripresa, che ha generato un mare di polemiche (la Lazio ha chiuso in otto). In classifica la squadra di Pioli ha comunque fatto un bel balzo, portandosi ad un solo punto dalla Juventus seconda.

I cechi hanno già beffato la Roma

Lo Slavia Praga ha già affrontato un’italiana sul suo percorso: nel girone i biancorossi di Jindrich Trpisovsky si sono contesi il primo posto con la Roma, all’epoca allenata ancora da José Mourinho, spuntandola.

Sconfitta all’Olimpico e vittoria in Repubblica Ceca, due gare terminate con lo stesso risultato, 2-0 (i giallorossi poi sono arrivati secondi per la differenza reti). In patria, dopo una lunga striscia di vittorie, la scorsa settimana è arrivata la prima sconfitta del 2024 nel derby di coppa nazionale con lo Sparta Praga (2-3). Stracittadina che si è ripetuta dopo pochi giorni anche in campionato, con lo Slavia che neppure stavolta è riuscito ad avere la meglio sui cugini (0-0) nonostante abbia chiuso con un uomo in più. In classifica, davanti, c’è sempre lo Sparta, a +4 sui rivali. Trpisovsky non ha problemi di formazione: dietro all’attaccante Jurecka, nel 3-4-2-1, agiranno Wallem e Schranz. Dall’altro lato Pioli schiera il ristabilito Thiaw in difesa, mentre in mediana è duello tra Adli e Bennacer su chi deve affiancare l’olandese Reijnders.

Come vedere Milan-Slavia Praga in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida tra Milan e Slavia Praga è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Milan-Slavia Praga anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Lo Slavia Praga è una squadra molto organizzata in fase di non possesso ed è molto abile nello sfruttare le ripartenze: resta in ogni caso un avversario alla portata ma per il Milan potrebbe non essere una serata tranquilla. E non è da escludere che i rossoneri subiscano almeno una rete.

Le probabili formazioni di Milan-Slavia Praga

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka.

Lo Slavia Praga riuscirà a segnare almeno un gol? Sì (54%, 44 Votes)

No (46%, 38 Votes) Total Voters: 82

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1