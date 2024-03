Maccabi Haifa-Fiorentina, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Maccabi Haifa-Fiorentina è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La Fiorentina si rituffa nella Conference League, competizione che i viola non hanno mai preso sottogamba, al punto da giungere sino alla finale di Praga lo scorso anno e ad accarezzare l’idea di vincere un titolo europeo che manca da oltre sessant’anni. L’obiettivo, adesso, è arrivare ad Atene, sede dell’ultimo atto di quest’edizione. E dimenticare l’atroce delusione della sconfitta con il West Ham nella capitale ceca, quando un gol di Bowen a pochi minuti dai supplementari spezzo i sogni dei tifosi gigliati.

La squadra di Vincenzo Italiano stavolta è riuscita ad evitare gli spareggi con le retrocesse dall’Europa League grazie al primo posto conquistato nel gruppo F, davanti a Ferencvaros, Genk e Cukaricki. Tre vittorie e tre pareggi per una Fiorentina che è sì rimasta imbattuta ma che non ha sempre convinto. Discontinuità che sta caratterizzando i viola anche in campionato: dopo aver chiuso il girone d’andata al quarto posto, Biraghi e compagni hanno frenato bruscamente e da gennaio in poi hanno avuto la meglio solo su Frosinone e Lazio, scivolando all’ottavo posto. L’Europa potrebbe dunque diventare una sorta di “salvagente”, senza considerare che la Fiorentina è ancora in corsa anche in Coppa Italia, dove giocherà le semifinali.

Viola, il pericolo è Pierrot

In Conference League il sorteggio degli ottavi ha teso una mano alla Viola: il Maccabi Haifa è una squadra di tutto rispetto ma nell’urna c’erano insidie ben peggiori.

Gli israeliani, che un anno fa fecero piangere la Juventus in Champions League e furono in parte responsabili della loro eliminazione ai gironi, sognano di fare lo sgambetto ad un’altra italiana. Si gioca in campo neutro (Budapest, in Ungheria) per via della situazione complicata che c’è oggi in Israele ma i biancoverdi di Messay Dago hanno già dimostrato di non patire la lontananza da casa nello spareggio con i belgi del Gent (1-0 all’andata e 1-1 al ritorno). Da febbraio il Maccabi è imbattuto anche in campionato, dove al momento è un testa a testa con il Maccabi Tel Aviv, davanti ma di un solo punto.

Senza lo squalificato Sundgren, Dago punterà sul killer instinct dell’attaccante haitiano Pierrot, già a quota 22 gol in stagione. Ruoterà diversi giocatori invece Italiano rispetto alla gara di sabato scorso con il Torino, terminata 0-0. In attacco chance per Nzola, preferito a Belotti, mentre a centrocampo e in difesa si rivedranno dal 1′ Faraoni, Parisi, Mandragora e Duncan.

Come vedere Maccabi Haifa-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Maccabi Haifa e Fiorentina è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Bozsik Stadion di Budapest, in Ungheria. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile assistere al match tra Maccabi Haifa-Fiorentina anche su DAZN. La piattaforma streaming da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Fiorentina nel complesso è superiore al Maccabi Haifa e parte con i favori del pronostico. La Viola però è una squadra umorale, che quest’anno ha fatto fatica soprattutto contro le cosiddette “piccole” e con quegli avversari che intasano l’area di rigore ripartendo velocemente, strategia che utilizzeranno anche gli israeliani: ci sono buone possibilità che segnino entrambe.

Le probabili formazioni di Maccabi Haifa-Fiorentina

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Kaiuf; Feingold, Goldberg, Seck; Khalaili, Kasa, Show, Cornud; Kinda, Refaelov; Pierrot.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2