I pronostici di giovedì 7 marzo: si gioca l’andata di finale degli ottavi di finale di Europa League e Conference League, in campo Milan, Roma e Fiorentina.

Il giovedì è il giorno di Europa League e Conference League, si gioca l’andata degli ottavi di finale con in campo tre squadre italiane: Milan, Roma e Fiorentina. I rossoneri hanno un impegno sulla carta agevole contro lo Slavia Praga, più difficile il compito della Roma che se la vedrà con il Brighton di De Zerbi: spettacolo assicurato e gol probabili.

I gol dovrebbero arrivare puntuali anche in queste altre sfide: almeno tre complessivi in Ajax-Aston Villa, Benfica-Glasgow Rangers e Friburgo-West Ham, almeno uno per squadra in Molde-Club Brugge, Union Saint Gilloise-Fenerbahçe e Marsiglia-Villarreal.

Pronostici altre partite

Il Bayer Leverkusen, che ha già ipotecato la vittoria della Bundesliga, parte nettamente favorito sul campo del Qarabag, una possibile sorpresa potrebbe invece arrivare dal Liverpool che domenica ha in programma il big match di Premier League contro il Manchester City: complice l’alto numero di infortuni Klopp dovrebbe mandare in campo una squadra imbottita di giovani e così lo Sparta Praga potrebbe evitare la sconfitta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Roma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Roma-Brighton, Europa League, ore 18:45

Vincenti

• Bayer Leverkusen (in Qarabag-Bayer Leverkusen, Europa League, ore 18:45)

• Milan (in Milan-Slavia Praga, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Ajax-Aston Villa, Conference League, ore 18:45

• Benfica-Glasgow Rangers, Europa League, ore 18:45

• Friburgo-West Ham, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Molde-Club Brugge, Conference League, ore 18:45

• Union Saint Gilloise-Fenerbahçe, Conference League, ore 21:00

• Marsiglia-Villarreal, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Sparta Praga vincente o pareggio e almeno un gol per squadra (in Sparta Praga-Liverpool, Europa League, ore 18:45)