Real Madrid-Espanyol, Liga: tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Real Madrid-Espanyol è una partita valida per la sesta giornata della Liga e si gioca sabato alle 21: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Real Madrid ha cominciato ad alzare i giri del motore. Dopo le due vittorie consecutive in campionato, infatti, i Blancos hanno centrato anche il successo all’esordio in Champions League contro lo Stoccarda. Sia pur non convincendo nell’arco dei novanta minuti, la compagine di Ancelotti sta provando ad oliare i meccanismi in zona offensiva per accendere le sue stelle polari. Sotto questo punto di vista, il confronto con l’Espanyol in programma al ‘Santiago Bernabeu’ sabato alle ore 21 può rappresentare un ulteriore banco di prova per Mbappé e compagni.

Imbattuto in campionato, il Real Madrid è costretto a dare la caccia al Barcellona, in testa a punteggio pieno. Un gioco non ancora spumeggiante e una fase difensiva ancora da registrare, però, mettono le Merengues nelle condizioni di dover affrontare l’Espanyol con il piglio giusto sin dalle battute iniziali. Dal canto loro, gli uomini di Manolo Gonzalez, dopo un inizio di stagione esaltante, sono reduci dal solo punto conquistato nelle ultime tre uscite di campionato. Tuttavia, il tecnico della compagine catalana è intenzionato a riproporre lo stesso undici visto nelle ultime apparizioni: l’unico dubbio riguarda la corsia destra, dove Tejero e Jofre Carreras si giocano una maglia da titolare. Maggiori rotazioni, invece, in casa Real Madrid. Possibile chance dal 1′ per Lucas Vasquez, mentre in attacco il ritorno di Bellingham da titolare potrebbe coincidere con un turno di riposo garantito a Vinicius o Mbappé, con Endrick che si candida per una maglia da titolare.

Come vedere Real Madrid-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida tra Real Madrid ed Espanyol, valida per la sesta giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotato a 1.15 su Goldbet e Lottomatica e a 1.16 su Snai. Il segno “gol” è quotato invece a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Real Madrid dovrebbe far leva sul maggiore tasso tecnico per portare a casa un altro successo ed allungare la sua striscia di vittorie. Tuttavia, un gioco anche ancora non decolla e i bassi ritmi con cui i Blancos tendono a condurre le operazioni, potrebbe permettere all’Espanyol di rimanere in partita fino alla fine. Non è escluso che gli ospiti riescano a segnare almeno un gol. Ragion per cui, si ipotizza un successo dei Blancos ma con un almeno un gol da parte dell’Espanyol.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Espanyol

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vasquez; Militao; Rudiger; Fran Garcia; Valverde; Tchouameni; Bellingham; Rodrygo; Mbappé; Endrick.

ESPANYOL (3-5-2): Joan Garcia; El Hilali; Kumbulla; Cabrera; Tejero, Gragera; Kral, Aguado; Romero; Veliz, Puado.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1