Stoccarda-Union Berlino, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Stoccarda-Union Berlino è una partita valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Non finisce più di stupire questo Stoccarda, che ormai sogna ad occhi aperti. Partiti con l’obiettivo di restare in massima serie senza troppe peripezie – lo scorso anno si salvò per il rotto della cuffia dopo lo spareggio promozione-retrocessione – gli Svevi da mesi stazionano tra le prime quattro ed hanno già smentito quelli che sostenevano che si trattasse solamente di un fuoco di paglia.

La squadra guidata da Sebastian Hoeness una settimana fa, grazie al successo per 3-2 in casa del Wolfsburg, ha raggiunto quota 50 punti ed ha consolidato quel terzo posto che significa Champions League. Staccate, al momento, sia Borussia Dortmund, a -6, che Lipsia: sette i punti che devono recuperare i Roten Bullen sulla grande sorpresa di questa Bundesliga. Da fine gennaio Guirassy e compagni sono imbattuti: nelle ultime sei giornata hanno vinto ben cinque volte e l’unico pareggio è stato quello con il Colonia. Stoccarda che sta brillando particolarmente in fase di non possesso palla: il bottino, finora, è di 55 gol, hanno fatto meglio solo le prime due, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco.

Lo Stoccarda continua a volare

Sugli scudi, oltre al cannoniere guineiano, anche l’ex Brighton Undav: insieme fanno una coppia fantastica, che ha già realizzato ben 34 gol complessivi in campionato.

Lo Stoccarda tenterà di allungare la serie positiva nell’anticipo della venticinquesima giornata contro l’Union Berlino, squadra che rispetto alle imprese della scorsa stagione è rientrata nei ranghi. I capitolini – che in un certo senso erano lo Stoccarda di oggi – non rischiano di essere risucchiati nella lotta per la salvezza ma sono solamente quattordicesimi e puntano ad arrivare al più presto alla quota della tranquillità. Nell’ultimo turno, dopo quattro risultati positivi, si sono arresi al Borussia Dortmund (0-2).

Come vedere Stoccarda-Union Berlino in diretta tv e streaming

Stoccarda-Union Berlino è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Solo due vittorie esterne in campionato per l’Union Berlino, che pur rendendo le cose difficili allo Stoccarda, difficilmente riuscirà a tornare a casa con dei punti in tasca. Padroni di casa favoriti.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Union Berlino

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Anton, Ito, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller Führich; Undav, Guirassy.

UNION BERLINO (3-1-4-2): Rønnow; Doekhi, Vogt, Leite; Khedira; Juranović, Tousart, Schäfer, Gosens; Volland, Hollerbach.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0