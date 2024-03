Wolfsburg-Stoccarda, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Wolfsburg-Stoccarda è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Lo Stoccarda, dopo quattro vittorie consecutive, nell’ultimo fine settimana ha rallentato, complice un ottimo Colonia. Gli Svevi, avanti ad inizio ripresa con Millot, non sono stati capaci di mantenere il vantaggio sulla squadra di Timo Schultz, che ha trovato il gol del pareggio con Martel, pochi minuti dopo essere finita sotto.

Gli uomini di Sebastian Hoeness hanno indubbiamente gettato alle ortiche una ghiotta occasione: in caso di vittoria, infatti, avrebbero potuto allungare sia sul Borussia Dortmund quarto che sul Lipsia quinto – entrambi sconfitti – e consolidato il terzo posto in classifica. La loro, in ogni caso, rimane una stagione sensazionale. Partito con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla, senza patemi – lo scorso anno si salvò solo dopo lo spareggio promozione-retrocessione con l’Amburgo – lo Stoccarda è attualmente la squadra che ha fatto meglio dopo Bayer Leverkusen e Bayern Monaco e sta lottando per un posto nella prossima Champions League, traguardo impensabile ad inizio torneo. Da qui a maggio, dunque, non gli resta che amministrare un vantaggio, già molto cospicuo, nei confronti della quinta, al momento distante 7 punti.

Stoccarda che, nel posticipo del sabato della Bundesliga, tenterà di approfittare del momento non facilissimo del Wolfsburg, ancora a digiuno di vittorie da quando si è ripreso a giocare dopo la sosta natalizia.

L’ultimo successo dei biancoverdi risale allo scorso 16 dicembre (1-0 in casa del fanalino di coda Darmstadt) e nel nel 2024, finora, sono arrivati sei pareggi e una sconfitta. L’Europa è ormai diventata una chimera per un Wolfsburg che per la seconda stagione consecutiva potrebbe restare fuori dalle coppe. I Lupi sono attualmente tredicesimi ma ad ogni modo non rischiano di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Come vedere Wolfsburg-Stoccarda in diretta tv e streaming

La partita Wolfsburg-Stoccarda è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo Stoccarda all’andata ebbe la meglio 3-1, interrompendo un digiuno di vittorie che durava da tre partite con il Wolfsburg. Chi sta meglio, senza alcun dubbio, sono gli Svevi ma i padroni di casa, nonostante siano spesso deludenti, di partite ne perdono poche. Stuzzica l’opzione “gol”, visto che nel nuovo anno solo in un’occasione nelle partite del Wolfsburg non hanno segnato entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Stoccarda

WOLFSBURG (4-4-2): Casteels; Baku, Lacroix, Jenz, Mæhle; Majer, Svanberg, Arnold, Paredes; Behrens, Wind.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Anton, Ito, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Jeong, Millot, Führich; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2