Udinese-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

L’Udinese non è riuscita a sfruttare l’entusiasmo generato dall’impresa dello Stadium con la Juventus, battuta tre settimane fa a domicilio da un gol del difensore Giannetti. Da quella partita i friulani hanno totalizzato a malapena un punto, pareggiando 1-1 con il Cagliari nello scontro diretto del Bluenergy Stadium e perdendo malamente a Marassi contro il Genoa (2-0) la scorsa settimana.

Una prestazione da dimenticare quella offerta in casa dei rossoblù di Alberto Gilardino, forse la peggiore della gestione Cioffi, come ha ribadito lo stesso allenatore nell’intervista post-match. Samardzic e compagni devono dunque ancora convivere con l’inquietante spettro della retrocessione: il margine sulla terzultima resta ridotto – hanno solo tre punti in più del Sassuolo – e non possono assolutamente sbagliare contro la Salernitana, altra squadra con l’acqua alla gola. Situazione ancora più drammatica quella in cui versano i campani, ultimi in classifica a quota 13 punti e a -7 dalla quartultima. Dopo la terribile notte di San Siro con l’Inter (4-0), in cui la squadra allenata da Fabio Liverani non ha praticamente quasi mai varcato la linea del centrocampo, sabato scorso i granata si sono arresi anche al Monza, passato 2-0 all’Arechi. Liverani siede sulla panchina della Salernitana solo da due settimane ma, secondo gli ultimi rumors – subito smentiti dal direttore sportivo Sabatini – sarebbe già in discussione e si parla di un possibile ritorno di Pippo Inzaghi.

Udinese-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Nella difesa dell’Udinese toccherà a Kabasele prendere il posto dello squalificato Kristensen. A destra invece solito ballottaggio tra Ehizibue ed Ebosele. Pereyra di nuovo in panchina, davanti Thauvin alle spalle di Lucca.

Liverani deve rinunciare a Pierozzi, Gyomber e Pirola ma potrebbe restare a Salerno anche Boateng, alle prese con problemi fisici. In difesa se Fazio non recupera completamente gli verrà preferito Pellegrino, in attacco invece il tecnico pensa ad un tandem formato da Dia e Weissman, con Candreva a supporto dalla trequarti.

Come vedere Udinese-Salernitana in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La Salernitana non ha mai vinto nel 2024 e nelle ultime otto giornate ha conquistato un solo punto, uscendo indenne dalla trasferta con il Torino. I granata stanno palesando dei preoccupanti limiti offensivi: a malapena un gol realizzato nelle ultime quattro partite, problema che condividono con l’Udinese, che nel mese di febbraio ne ha segnati soltanto 2 in 360 minuti. Potremmo perciò assistere ad una gara bloccata e dominata dalla tensione, in cui una delle due verosimilmente non andrà a segno. Friulani leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Udinese-Salernitana

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kabasele; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Dia, Weissman.

