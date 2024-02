Salernitana-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Monza è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La prima di Fabio Liverani sulla panchina della Salernitana si è rivelata un autentico incubo: i campani sono stati letteralmente presi a pallate dalla schiacciasassi del campionato, l’Inter (4-0), non arrivando neppure a fare un tiro in porta nella drammatica notte di San Siro.

Quella con i nerazzurri di Simone Inzaghi è stata la sesta sconfitta nelle ultime sette giornate per i granata, le cui speranze di restare in massima serie e conquistare la terza salvezza di fila diventano, turno dopo turno, sempre più residue. Sette sono i punti che la Salernitana è chiamata recuperare sulla quartultima: insomma, servirà un’impresa ancora più disperata rispetto a quella di due anni fa con Nicola in panchina. I numeri non sono di conforto a Liverani: la difesa, nonostante i rinforzi arrivati a gennaio (Zanoli, Manolas, Pierozzi e Boateng), continua a fare acqua da tutte le parti e dopo la goleada del “Meazza” è salito a 51 il numero dei gol subiti. La sensazione è che la Salernitana si giochi tutto nelle prossime quattro partite, in cui affronterà il Monza e poi tre vibranti scontri diretti con Udinese, Cagliari e Lecce. I brianzoli vengono dalla roboante ed inaspettata vittoria per 4-2 sul Milan: Raffaele Palladino ha ritrovato tutt’ad un tratto un attacco che nei quattro turni precedenti aveva realizzato solamente un gol. Quarto risultato utile per i biancorossi, che in caso di vittoria a Salerno raggiungerebbero il Torino in decima posizione, a quota 36 punti.

Salernitana-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Liverani potrebbe fare qualche modifica a livello tattico dopo aver confermato la difesa a tre con l’Inter. Non è da escludere il passaggio al 4-3-2-1, con Candreva e Vignato alle spalle di Weissman, probabilmente l’attaccante che al momento dà più garanzie. Solo panchina per Boateng, infortunatosi nella notte di San Siro.

Nel Monza si è di nuovo fatto male il portiere Di Gregorio, che sarà sostituito da Sorrentino. A centrocampo la novità potrebbe essere Bondo, in gol contro il Milan, che insidia Gagliardini. Davanti duello Djuric-Colombo.

Come vedere Salernitana-Monza in diretta tv e in streaming

Salernitana-Monza, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Match che sa di ultima spiaggia per la Salernitana e conviene spendere un gettone sui granata, quasi obbligati a vincere per continuare a credere nella salvezza. Probabile che la partita si sblocchi nel secondo tempo, in cui il numero di gol può essere superiore rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Salernitana-Monza

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Kastanos, Maggiore, Basic; Candreva, Vignato; Weissman.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Zerbin; Colpani, Mota; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1