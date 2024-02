Sassuolo-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Empoli è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Da inizio dicembre nessuna squadra, in Serie A, ha ottenuto meno punti del Sassuolo, che ne ha racimolato a malapena cinque come Frosinone e Salernitana. Gli emiliani stanno vivendo uno dei momenti in assoluto più complicati da quando militano in massima serie e non è un caso che dalla scorsa settimana siano scivolati in terzultima posizione, a pari punti con il Verona.

Nel 2024 l’unico successo degli uomini di Alessio Dionisi rimane quello con la Fiorentina ma dopo la vittoria contro i viola i neroverdi hanno conquistato un solo punto, frutto dello striminzito pari con il Torino al Mapei Stadium. Una settimana fa il Sassuolo ha rimediato invece una brutta sconfitta (3-0) in casa dell’Atalanta – terza sconfitta stagione con i nerazzurri di Gasperini – e pesano come un macigno gli errori dal dischetto di Pinamonti, capace di farsi ipnotizzare dal portiere orobico Carnesecchi in ben due occasioni. In attesa del rientro di capitan Berardi, ancora fermo per infortunio , Dionisi deve sistemare una difesa che al momento è la terza più battuta del torneo, con 45 gol subiti (hanno fatto peggio solo Cagliari e Salernitana).

Umore diametralmente opposto in casa Empoli: i toscani sono rinati da quando in panchina siede l’esperto di salvezze impossibili Davide Nicola ed anche nel derby con la Fiorentina, domenica scorsa, gli azzurri sono riusciti ad evitare la sconfitta (1-1), collezionando il quinto risultato utile di fila (due vittorie e tre pareggi). Sono 2, adesso, i punti di vantaggio sulla zona retrocessione: la strada per la salvezza è ancora molto lunga.

Sassuolo-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Dionisi dovrebbe riuscire a recuperare Erlic in difesa ma dalla panchina scalpitano due nuovi acquisti, gli ex romanisti Kumbulla e Volpato, entrambi di nuovo a disposizione. Niente da fare per Berardi, sempre indisponibile: al suo posto dovrebbe giocare Bajrami. In mediana ci sarà Boloca accanto a Matheus Henrique.

Dall’altro lato, Nicola potrebbe anche pensare di cambiare modulo per ovviare alle assenze di Grassi e Gyasi, il primo infortunato ed il secondo squalificato. A destra toccherà a Bereszyński, mentre a sinistra agirà Cacace. In attacco Cerri dovrebbe avere la meglio su Niang, che in settimana è stato coinvolto in un incidente stradale.

Come vedere Sassuolo-Empoli in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Empoli, in programma sabato alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Si tratta di uno scontro salvezza a tutti gli effetti: sta decisamente meglio l’Empoli, anche se gli azzurri hanno perso cinque delle ultime sei trasferte al Mapei Stadium, stadio particolarmente “ostile” ai toscani. Prevediamo un match equilibrato ma un risultato positivo degli ospiti, stavolta, non è da escludere.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Empoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Maleh, Marin, Cacace; Żurkowski, Cambiaghi; Cerri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1