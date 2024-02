Empoli-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Fiorentina è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Gli effetti della “cura Nicola” sull’Empoli sono stati immediatamente visibili ed al tecnico esperto di salvezze è bastato un mese di tempo per portare i toscani fuori dalla zona retrocessione, luogo in cui erano confinati ormai da inizio stagione. Da quando in panchina siede l’allenatore piemontese gli azzurri sono imbattuti ed hanno collezionato ben 8 punti tra Monza, Juventus, Genoa e Salernitana. Una vittoria pesantissima quella di venerdì scorso nello scontro diretto con i granata, battuti 3-1 all’Arechi.

Nicola è stato capace anche di rivitalizzare un attacco che prima con Zanetti e poi con Andreazzoli faticava a sbloccarsi ed è emblematico che nonostante i sei gol realizzati nelle ultime quattro partite è ancora il peggiore del campionato. La cosa più importante, per ora, è che Nicola sia riuscito a togliere l’Empoli dai guai anche se la strada che conduce alla salvezza è ancora lunga e tortuosa: gli azzurri, infatti, hanno soltanto due punti di vantaggio sulla terzultima. Il derby con la Fiorentina, sempre molto sentito sulla sponda azzurra dell’Arno, arriva nel miglior momento per gli azzurri, che potrebbero approfittare del momento difficile che stanno attraversando i cugini. La Viola è uscita ridimensionata dal recupero infrasettimanale con il Bologna (2-0) a tutti gli effetti uno scontro diretto per il quarto posto. Orsolini e Odgaard hanno inflitto alla squadra di Vincenzo Italiano la quinta sconfitta da gennaio in poi: nell’ultimo mese l’unica gioia in casa gigliata è stato il 5-1 di domenica scorsa con il Frosinone. La zona Champions League, intanto, è sempre più lontana per una Viola che ora deve cercare di restare attaccata alle due romane e al Napoli per non perdere ulteriore quota.

Empoli-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Per Nicola un ritorno importante quello di Walukiewicz, squalificato a Salerno: il polacco completerà la difesa a tre con Ismajli e Luperto. Sulle fasce toccherà a Bereszynski e Gyasi, davanti invece Niang (in gol a Salerno) è in bellottaggio con Cerri. In panchina anche i ristabiliti Caputo e Marin.

Dall’altro lato, Italiano ritrova Martinez Quarta, che potrebbe giocare in coppia con Ranieri e rispetto alla sfida con il Bologna quasi certamente partiranno dal 1′ Faraoni e Parisi al posto di Kayode e Biraghi. Sulla trequarti si rivedrà Beltran, favorito su uno spento Bonaventura. Esterni alti Gonzalez e Sottil.

Come vedere Empoli-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Empoli-Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Empoli ultimamente si sta rivelando indigesto alla Fiorentina e non è un caso che sia rimasto imbattuto negli ultimi tre precedenti, compresa la vittoria per 2-0 al “Franchi” dello scorso novembre. La squadra di Nicola, cresciuta esponenzialmente sotto la nuova guida tecnica, dovrebbe riuscire ad imbrigliare nuovamente i viola approfittando del loro momento difficile. Probabile un risultato positivo degli azzurri in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Empoli-Fiorentina

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Maleh, Grassi, Gyasi; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Ranieri, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1