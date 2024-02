Udinese-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Cagliari è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La terza vittoria stagionale dell’Udinese è arrivata in uno dei posti più impensabili, l’Allianz Stadium di Torino, e fa strano pensare che dopo aver battuto il Milan a San Siro lo scorso novembre i bianconeri sono andati a vincere anche in casa di un’altra big, tenendo sempre la porta inviolata.

L’eroe della serata è stato uno dei nuovi volti della squadra di Gabriele Cioffi, appena arrivato nel mercato di riparazione: il difensore argentino Lautaro Giannetti, bravo ad approfittare di una delle poche indecisioni di Danilo e compagni (0-1). L’Udinese si è poi difesa egregiamente, chiudendo ogni varco alla Juve e portando a casa un successo che vale oro. I friulani hanno infatti interrotto un digiuno che durava da cinque giornate, da quando nell’ultima partita del 2023 al Bluenergy Stadium era capitolato il Bologna, altra squadra che frequenta le zone alte della classifica. Cioffi e i suoi uomini, con il morale alle stelle, in questo fine settimana mettono nel mirino un altro pezzettino di salvezza – grazie all’impresa di Torino sono saliti in quindicesima posizione, a +3 sulla terzultima – nell’avvincente scontro diretto con il Cagliari.

Umore diametralmente opposto nello spogliatoio sardo: i rossoblù sabato contro la Lazio hanno incassato la quarta sconfitta di fila (1-3), che li ha fatti precipitare al penultimo posto, a -2 dalla salvezza. Claudio Ranieri nella conferenza stampa pre-gara ha ammesso di aver minacciato le dimissioni davanti ai suoi dopo il match coi biancocelesti ma i giocatori le hanno respinte: vedremo se già a Udine ci sarà una reazione.

Udinese-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Cioffi è intenzionato a confermare la formazione che a sorpresa è riuscita ad avere la meglio sulla Juventus. In attacco Lucca sarà di nuovo supportato da Thauvin, preferito ad un acciaccato Pereyra. L’argentino ha scontato la giornata di squalifica ma è alle prese con un problema muscolare ed il tecnico preferisce non rischiarlo. In difesa Perez, Giannetti e Kristensen, sulle fasce invece agiranno ancora Ehizibue e Zemura.

Dall’altro lato, Ranieri confermerà la difesa a tre con Dossena al posto di Obert, in mediana invece Gaetano farà compagnia a Makoumbou. Sulla trequarti Viola alle spalle della coppia Luvumbo-Lapadula.

Come vedere Udinese-Cagliari in diretta tv e in streaming

Udinese-Cagliari, in programma domenica alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Udinese ha perso solo una volta negli ultimi nove confronti con il Cagliari ma allo stesso tempo è quella che ha fatto meno punti contro le ultime sei in classifica, a malapena cinque. La paura di perdere potrebbe farla da padrona al Bluenergy Stadium, motivo per cui non ci aspettiamo un match ad alto tasso di spettacolo. I sardi dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Makoumbou, Gaetano, Azzi; Viola; Luvumbo, Lapadula.

Udinese-Cagliari: chi vince? Udinese

Pareggio

Cagliari View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1