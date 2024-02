Bochum-Bayern Monaco, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Bochum-Bayern Monaco è una partita della ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni e pronostici

Una settimana terribile: la sconfitta nello scontro diretto contro il Leverkusen con conseguente scivolamento a cinque punti rispetto alla capolista e il primo turno di ottavi di Champions League regalato alla Lazio. Insomma, momento nerissimo per il Bayern Monaco di Tuchel che è sulla graticola. E che si gioca la panchina, appunto, in un match non semplicissimo contro il Bochum.

In Germania come sappiamo si parla già di quello che potrebbe essere un possibile sostituto: da Flick – per un clamoroso ritorno – a Mourinho, che secondo le informazioni che in questi giorni sono state riportate dalla Bild starebbe imparando il tedesco. La sensazione comunque è che il cambio sia nell’aria, soprattutto per quell’animo non certo sereno che s’è visto da parte del tecnico nella gara dell’Olimpico. Sì, Tuchel si gioca decisamente la panchina e anche una vittoria (a meno che non sia roboante) potrebbe non bastare.

Di certo contro il Bochum – che lotta per la salvezza – il Bayern Monaco parte con tutti i favori del pronostico. Anche perché nessuno dentro i bavaresi vuole abdicare dopo oltre un decennio di trionfi in campionato. Il Leverkusen non è imprendibile – prima o poi qualche passo falso lo dovrà pur fare – e allora la vittoria esterna, in ogni caso, ci appare la soluzione assai più probabile. E poi vedremo quello che succederà durante la prossima settimana.

Come vedere Bochum-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Bochum-Bayern Monaco è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive – e anche un gol per squadra – il Bayern Monaco è costretto a vincere per salvare Tuchel e per non perdere ulteriore terreno rispetto al Leverkusen. Una gara quindi che sembra abbastanza indirizzata verso gli ospiti, che non hanno nessuna intenzione di mollare e che vogliono mettersi alle spalle il momento negativo.

Le probabili formazioni di Bochum-Bayern Monaco

BOCHUM (4-2-3-1): Riemann; Oermann, Ordets, Schlotterberg, Bernardo; Losilla, Osterhage; Asano, Stoger, Bero; Broschinski.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3