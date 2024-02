Formazioni ufficiali Verona-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Hellas Verona-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al Bentegodi

Tutto pronto al Bentegodi per il fischio d’inizio di Verona-Juventus. Un impegno molto importante per entrambe le compagini, a caccia di di punti pesantissimi per riuscire a consolidare i propri obiettivi di classifica. In particolar modo per i bianconeri, reduci dal solo punto conquistato nelle ultime tre gare ufficiali, il confronto con gli scaligeri ha tutta l’aria di configurarsi come una vera e propria ultima spiaggia in ottica Scudetto. Ecco le scelte dei due allenatori:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Dani Silva; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin Allenatore: Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.

Verona-Juventus, il pronostico marcatori

Nel momento più difficile Max Allegri si affida ai suoi fedelissimi. Con il ritorno in attacco di Vlahovic la Juve dovrebbe riuscire a capitalizzare qualche occasione in più. Al “Bentegodi”, però, negli ultimi anni sono andati in scena molte partite fisiche decise molto spesso da calci piazzati. Sotto questo punto di vista i bianconeri hanno chili e centimetri da far pesare nel cuore dell’area di rigore avversaria. Reduce da alcune prestazioni piuttosto scialbe una volta ritornato dall’infortunio, Adrien Rabiot potrebbe essere un’arma importante a disposizione di Allegri. Il centrocampista francese potrebbe imprimere la sua zampata a fari spenti: di testa e di piede l’ex Psg ha dimostrato di essere un fattore. Non è escluso che sia proprio un fedelissimo di Allegri a trascinare la Juventus dalle sabbie mobili della crisi.

Verona-Juventus, probabili ammoniti e tiratori

Come già anticipato, il Verona non snaturerà il proprio credo tattico fatto di tanto pressing e ricerca, quando possibile, del gioco verticale. Folorunsho e Lazovic, sotto questo punto di vista, potrebbero far male ad una retroguardia non perfetta nelle ultime uscite. L’ipotesi che possano impensierire Szczesny con una conclusione ben calibrata non è da escludere. Sul fronte opposto, tra i candidati più autorevoli a scoccare almeno un tiro sono Cambiaso e Mckennie. Occhio anche a Gatti in situazioni di calcio da fermo. Possibili ammonizioni per Locatelli e Dawidowicz.