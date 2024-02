Frosinone-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Roma è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Daniele De Rossi, da poche settimane al timone della Roma, ritrova uno dei suoi ultimi allenatori della carriera di calciatore, quell’Eusebio Di Francesco che nel 2018 condusse i giallorossi ad un passo dalla finale di Champions League. Il tecnico pescarese oggi siede sulla panchina del Frosinone, squadra che sta cercando di raggiungere la sua prima salvezza – nelle precedenti apparizioni in A è sempre retrocesso dopo una sola stagione – attraverso un gioco basato sulla proposta e quasi mai speculativo.

Quando però si sceglie di affrontare a viso aperto avversari del calibro di Milan o Fiorentina l’imbarcata può essere sempre dietro l’angolo: a Firenze, nell’ultimo turno di campionato, Soulé e compagni sono stati spazzati via (5-1) dai viola al termine di una delle peggiori prestazioni stagionali. La difesa aveva fatto acqua anche nella gara precedente, con i rossoneri che erano riusciti a ribaltarla negli ultimi minuti (2-3), prima con Gabbia ed infine con Jovic. Fatto sta che il Frosinone da novembre in poi ha avuto la meglio soltanto con il Napoli in Coppa Italia e nello scontro diretto con il Cagliari. Ed il rischio di essere risucchiato nella bagarre è ancora concreto. La speranza di Di Francesco è che la Roma arrivi nel capoluogo ciociaro a corto di energie dopo l’andata con il Feyenoord in Europa League, terminata 1-1.

C’ha pensato Lukaku con un colpo di testa a riacciuffare gli olandesi, che sbarcheranno nella Capitale giovedì prossimo per giocare il ritorno dello spareggio. L’unica sconfitta nella gestione De Rossi è finora quella con l’Inter. Sabato scorso un’ottima Roma si è dovuta arrendere alla capolista indiscussa della Serie A (2-4) ma nel match dell’Olimpico non sono state poche le cose positive. I giallorossi, sesti a -4 da Bologna e Atalanta, non possono permettersi di perdere altri punti se vogliono restare in corsa per un posto in Champions League.

Frosinone-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Uno dei problemi che sta affliggendo il Frosinone è quello relativo agli infortuni. Restano in infermeria Kalaj, Cuni, Oyono, Marchizza, Lusuardi e Bonifazi, mentre Romagnoli è squalificato. A sinistra si rivedrà Lirola, a centrocampo invece Harroui dovrebbe spuntarla su Brescianini. Davanti nel tridente Soulé, Kaio Jorge e Seck.

Turnover forzato per De Rossi, chiamato a dosare le energie in vista della sfida di giovedì con il Feyenoord. in difesa troveranno spazio Huijsen e Angelino, mentre a centrocampo Cristante prenderà il posto di Bove. In attacco torna dal 1′ El Shaarawy, partito dalla panchina in Europa League.

Come vedere Frosinone-Roma in diretta tv e in streaming

Frosinone-Roma, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Cinque vittorie su cinque per la Roma nei precedenti con il Frosinone, capitolato anche all’andata (2-0). In casa i ciociari hanno una marcia in più, ma soprattutto trovano con facilità la via del gol. Dovrebbero riuscirci anche i giallorossi, che hanno cambiato pelle con l’arrivo di De Rossi e giocano un tipo di calcio molto più propositivo. Capitolini favoriti in una gara in cui le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Frosinone-Roma

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2