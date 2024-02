Sheffield United-Brighton, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Sheffield United-Brighton è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Per il Brighton l’occasione è quella di superare un paio di squadre in classifica come West Ham e Newcastle. Niente di più. Perché per gli uomini di De Zerbi – che in conferenza stampa ha detto che il suo obiettivo è quello di tornare in Italia – ritornare in Europa il prossimo anno, tramite il campionato, è impossibile. Potrebbe arrivarci direttamente vincendo l’Europa League, ma ci sono dei veri e propri squadroni quest’anno che la giocano, quindi è un pensiero un po’ troppo in avanti.

Di certo contro lo Sheffield United, formazione ultima in classifica e che ha ben poche speranze di salvezza visto il distacco, gli ospiti partono con tutti i favori del pronostico. Certo, il momento è quello che è: solamente due vittorie nelle ultime cinque uscite per la squadra dell’ex tecnico del Sassuolo che, però, se andiamo ad allungare lo sguardo, ha perso solamente due volte nelle ultime nove partite. Sì, è vero, si vince poco, ma si perde ancora di meno. Quindi è ampiamente pronosticabile una bella affermazione esterna.

Lo Sheffield, dal proprio canto, cercherà in tutti i modi di vendere cara la pelle. Probabilmente trovare anche la rete nel corso dei 90minuti, ma per i punti dovrà guardare verso altre partite. Il Brighton dovrebbe riuscire a portare a casa l’intera posta in palio.