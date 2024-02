Cagliari-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Lazio è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Dalla pesante sconfitta rimediata contro l’Inter in Supercoppa Italiana la Lazio ha racimolato solo un punto nei due scontri diretti con Napoli (0-0) e Atalanta (3-1), dai quali è uscita fortemente ridimensionata. I biancocelesti faticano sotto tutti i punti di vista: il quarto posto è ancora alla portata – l’Atalanta ha 5 punti in più – ma al momento Immobile e compagni non hanno lo stesso passo di altre dirette concorrenti e senza una svolta il rischio è quello di restare di nuovo troppo indietro.

Serviva qualche innesto nell’ultimo mercato di gennaio? Probabile. Maurizio Sarri non l’ha detto apertamente ma è apparso tutt’altro che soddisfatto di una campagna acquisti che, a conti fatti, non ha portato nessuno. Anche il tecnico toscano sembra disorientato: la Lazio brillante dello scorso anno, quella che a fine stagione arrivò seconda dietro al Napoli campione d’Italia, per adesso è un lontano ricordo. Il gioco latita e lo si è visto chiaramente domenica scorsa a Bergamo, dove per la Dea di Gasperini è stata superiore in tutto. I biancocelesti, prima dell’imminente gara d’andata dell’ottavo di Champions League con il Bayern Monaco, affronteranno un’altra trasferta: saranno di scena a Cagliari contro i rossoblù di Claudio Ranieri, reduci da tre sconfitte consecutive. Dopo i k.o. con Frosinone e Torino, i sardi sono naufragati all’Olimpico con la Roma (4-0) restando terzultimi in classifica. Preoccupa soprattutto una difesa che nelle ultime tre partite ha incassato 9 gol complessivi e che da settembre in poi ha tenuto solo una volta la porta inviolata.

Cagliari-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Luvumbo è tornato dagli impegni con l’Angola in Coppa d’Africa e dovrebbe iniziare dal 1′ accanto a Petagna, preferito a Lapadula. Ranieri dovrebbe confermare la difesa a tre, con Mina al centro e Dossena e Wieteska ai suoi lati. Sulle fasce Zappa e Azzi. Out Sulemana, Shomurodov, Oristanio e Mancosu.

Immobile, dopo essersi sbloccato a Bergamo, stavolta dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Castellanos, anche se Sarri dovrà probabilmente fare di nuovo a meno di Zaccagni, ancora alle prese con un problema al piede: possibile conferma per Isaksen. In difesa c’è Gila, mentre Cataldi sostituirà lo squalificato Rovella.

Come vedere Cagliari-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Lazio, in programma sabato alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Lazio è sempre tornata a Roma con i tre punti in tasca nelle ultime quattro visite nel capoluogo sardo, dove non perde da più di 10 anni. I biancocelesti proveranno ad invertire la rotta ma non sarà semplice visto che anche il Cagliari ha voglia di reagire oltre ad avere un disperato bisogno di punti salvezza. L’attacco capitolino, deludente contro Napoli e Atalanta, dovrebbe comunque riuscire a sbloccarsi contro una difesa che raramente non viene perforata: sì, la migliore opzione sembra essere proprio il segno “gol”.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Azzi; Luvumbo, Petagna.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2