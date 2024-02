Feralpisalò-Palermo e Modena-Cosenza, Serie B: tv, formazioni, pronostici

FeralpiSalò-Palermo e Modena-Cosenza sono valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

In 10 uomini dal 23′ del primo tempo. In 9 dalla fine della prima frazione di gioco. La Reggiana che trova il vantaggio, chi si aspettava che la FeralpiSalò potesse riuscire a strappare un punto. Eppure la rete di Balestrero al 95′ ha permesso alla squadra di Zaffaroni di fare una vera e propria impresa. Un punto che potrebbe anche cambiare le sorti della stagione, perché una prova così orgogliosa nessuno se l’aspettava.

Adesso però arriva il Palermo. Formazione in forma, squadra forte, che punta alla promozione diretta in Serie A questo momento distante solamente sei lunghezze. Il tre a zero contro il Bari ha fatto capire agli siciliani di potersela giocare fino alla fine. Un segnale da non sottovalutare.

Il Modena anche ha dimostrato carattere nello scorso weekend andando a prendersi un punto sul campo della Samp: sotto due a zero gli uomini di Bianco con due rigore hanno ripreso quelli di Pirlo. Sono due adesso i risultati positivi, e la sensazione è che contro il Cosenza possano diventare tre. Difficile però che gli emiliani riescano in questo momento a vincere contro i calabresi – ripresi all’ultimo dal Pisa – ma un pareggio in questo match sembra essere realmente il risultato più probabile.

Come vedere FeralpiSalò-Palermo e Modena-Cosenza in diretta tv e in streaming

FeralpiSalò-Palermo e Modena-Cosenza sono in programma sabato 10 febbraio. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di FeralpiSalò-Palermo

Sì, la FeralpiSaò ha dimostrato di avere carattere. Molto carattere. Ma il Palermo è più forte e anche di molto e la classifica e lì a dimostrarlo. Occhio, quindi, al colpo esterno dei siciliani che si rilancerebbero in maniera prepotente in classifica sperando quindi di potersi prendere la promozione diretta. Che è difficile, ovvio, ma che poi non è così lontana.

Le probabili formazioni

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta, Felici; Compagnon, La Mantia.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes; Segre, Insigne, Brunori; Di Francesco.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2