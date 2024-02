Fulham-Bournemouth, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Fulham-Bournemouth è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Nell’ultimo turno di campionato il Fulham ha dilapidato un doppio vantaggio in casa del Burnley, facendosi raggiungere in pieno recupero dai Clarets (2-2) e rimandando così l’appuntamento con la prima vittoria in Premier League del 2024. Nel nuovo anno i Cottagers hanno gioito solamente in FA Cup, battendo un club di Championship, il Rotherham. Il loro percorso nella più importante della coppe nazionali si è però interrotto nel turno successivo, con il Newcastle che l’ha spuntata a Craven Cottage (0-2).

Quella della squadra di Marco Silva è finora una stagione “senza infamia e senza lode”: il Fulham occupa una posizione anonima in classifica – è tredicesimo – ed il momento più alto è stata la doppia semifinale di League Cup con il Liverpool, in cui i bianconeri pur venendo eliminati hanno dato filo da torcere ai Reds di Jurgen Klopp. L’allenatore portoghese dovrà essere bravo a toccare le corde giuste dei suoi calciatori nei prossimi mesi, anche perché il rischio di rilassarsi troppo ed essere risucchiati nella lotta per la salvezza non è del tutto scongiurato. Il Fulham ha 7 punti in più dell’Everton terzultimo ma se i Toffees dovessero vincere il ricorso (e riavere dunque i 10 punti di penalizzazione) allora tutto cambierebbe.

Entrambe a caccia del primo squillo del 2024

Ha numeri simili il Bournemouth, prossimo avversario dei Cottagers nello stadio capitolino. Le Cherries hanno un punto in più del Fulham ma rispetto a loro hanno giocato una partita in meno.

Proprio come i bianconeri di Silva, anche gli uomini di Andoni Iraola vanno a caccia della loro prima vittoria da quando è iniziato il nuovo anno. Nelle ultime due giornate l’hanno solo sfiorata, pareggiando sia contro il West Ham che contro il Nottingham Forest (in entrambi i casi 1-1). L’allenatore spagnolo, in ogni caso, sta facendo un ottimo lavoro e non era scontato visto che questa è la sua prima esperienza sulla panchina di un club di Premier League. Il suo Bournemouth sembra avviato verso una salvezza tranquilla.

Come vedere Fulham-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fulham e Bournemouth, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Match potenzialmente equilibrato tra due squadre dai valori simili e che finora si sono equivalse. Il Fulham in casa si è ben comportato, mentre il Bournemouth ha trovato la via del gol in 10 delle 11 trasferte. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Fulham-Bournemouth

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Ream, Robinson; Palhinha, Cairney; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Muniz.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kelly; Scott, Cook; Tavernier, Kluivert, Sinisterra; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2