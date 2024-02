Liverpool-Burnley, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Burnley è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

L’imbattibilità del Liverpool in campionato, che andava avanti dallo scorso settembre, si è spezzata domenica scorsa nello scontro diretto con l’Arsenal (3-1). Stavolta l’assenza di Salah, ancora infortunato, è pesata eccome: la squadra di Jurgen Klopp è apparsa irriconoscibile e lo spiegano anche i numeri, visto che è arrivata soltanto in un’occasione ad impegnare il portiere dei Gunners Raya.

Una sconfitta mette in discussione il primato del Liverpool: i Reds sono ancora in vetta alla classifica ma dietro c’è il Manchester City, che ha una partita in meno – la recupererà a fine mese contro il Brentford – e potenzialmente potrebbe essere davanti. I Cityzens al momento hanno due punti in meno e sono appaiati con lo stesso Arsenal, altra squadra che può continuare a sognare il titolo. Attesa dunque un’immediata reazione da parte degli uomini di Klopp, che scenderanno in campo a distanza di qualche ora dal match tra City ed Everton (per una volta dovranno sperare in un’impresa dei cugini) e sapranno già se la corazzata di Guardiola ha effettuato o meno il temuto sorpasso.

Il Liverpool per dimenticare la disfatta dell’Emirates Stadium farà leva sul fattore campo: è l’unica, insieme al Manchester City, a non aver ancora perso tra le mura amiche.

La partita con il Burnley di Vincent Kompany, inchiodato ormai da mesi al penultimo posto in classifica, non dovrebbe riservare sorprese. I Clarets continuano a fare molta fatica e secondo i bookmaker hanno pochissime chance di mantenere la categoria. Nonostante gli aggiustamenti operati dal tecnico belga le vittorie stentano ad arrivare: da ottobre in poi il Burnley ha avuto la meglio solo su Sheffield United e Fulham. Kompany, dovendo fare a meno di Koleosho e Redmond, in attacco darà fiducia a Fofana, autore di una doppietta sabato scorso. Dall’altro lato Klopp non recupera Salah e probabilmente neppure Szoboszlai. In difesa mancherà Konaté, espulso nel finale del match con i Gunners.

Come vedere Liverpool-Burnley in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liverpool e Burnley è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Liverpool vuole reagire dopo la sconfitta con l’Arsenal e contro il pericolante Burnley dovrebbe arrivare una vittoria piena. Almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Liverpool-Burnley

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Gomez; Jones, Mac Allister, Elliott; Diogo Jota, Darwin Nunez, Luis Diaz.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Assignon, O’Shea, Esteve, Vitinho; Gudmundsson, Berge, Brownhill, Odobert; Fofana, Foster.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0