Tottenham-Brighton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Tottenham-Brighton è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La doppietta dell’ex Richarlison, sabato scorso, non è bastata al Tottenham per uscire trionfante da Goodison Park, lo stadio dell’Everton. Gli Spurs sono stati beffati in pieno recupero da un gol di Branthwaite, che ha regalato un prezioso punto (2-2) ai pericolanti Toffees, terzultimi in classifica (e costretti a fare i conti con una pesante penalizzazione). Si morde le mani Ange Postecoglou, tecnico degli Spurs: il fatto che i suoi non siano riusciti a chiuderla nella ripresa è un cruccio che probabilmente tormenterà a lungo il tecnico australiano.

Il Tottenham, infatti, è scivolato di nuovo al quinto posto: ora l’Aston Villa, che è la concorrente più credibile (per adesso) nella lotta per il piazzamento Champions League, ha due punti in più, in virtù del nettissimo successo contro il fanalino di coda Sheffield United. Per il momento gli Spurs non devono guardarsi le spalle, anche se i vari Manchester United, West Ham e Brighton non sono poi così lontani. Motivo per cui per i londinesi sarà fondamentale non perdere lo scontro diretto con la squadra di Roberto De Zerbi, che sarà di scena all’Hotspurs Stadium in un assortito sabato pomeriggio di Premier League.

Il Brighton è imprevedibile

I Seagulls non saranno quelli dello scorso anno, ma restano imprevedibili: nel giro di pochi giorni hanno perso 4-0 con il neopromosso Luton Town e strapazzato 4-1 il Crystal Palace di Roy Hodgson.

Senza considerare che, due settimane fa, avevano rifilato cinque gol allo Sheffield United in FA Cup. Tanti alti e bassi, insomma, per gli uomini guidati dal tecnico italiano, che deve ancora fare i conti con un’infermeria affollata. A Londra De Zerbi non avrà gli infortunati March, Enciso, Veltman e Milner, oltre ad Adingra, ancora impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Quasi al completo invece la squadra di Postecoglou, che nei giorni scorsi ha riabbracciato Son, appena rientrato dagli impegni in Coppa d’Asia con la Corea del Sud.

Come vedere Tottenham-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Tottenham e Brighton è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo scorso dicembre assistemmo ad una partita molto movimentata, in cui vennero realizzate in totale ben sei reti (il Brighton ebbe la meglio 4-2). Lo spettacolo non mancherà neppure stavolta, scontrandosi due formazioni dalla mentalità superoffensiva e che non brillano particolarmente in fase di non possesso: il Tottenham dovrebbe evitare la sconfitta in un match da almeno quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Tottenham-Brighton

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison.

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; van Hecke, Dunk, Igor; Hinshelwood, Gross, Gilmour, Lamptey; Buonanotte, Joao Pedro; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2