Nottingham Forest-Newcastle, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Nottingham Forest-Newcastle è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Tra le partite più divertenti dell’ultimo weekend c’è stata quella tra il Newcastle e il Luton Town, che nel match del St James’ Park hanno pareggiato 4-4. Se la sono vista davvero brutta i Magpies: a mezz’ora dal fischio finale erano sotto di ben due gol ma nel giro di pochi minuti hanno riportato il risultato in parità grazie alle reti di Trippier e Barnes. Un piccolo passo indietro – soprattutto per quanto riguarda la fase di non possesso palla – per i bianconeri, che qualche giorno prima avevano impartito una severa lezione (1-3) all’Aston Villa, al momento la quarta forza del campionato.

In classifica il Newcastle è costretto a rincorrere e la sensazione è che sarà molto difficile piazzarsi di nuovo tra le prime quattro come nella passata stagione. La squadra di Eddie Howe oggi è soltanto nona e se la Premier League terminasse adesso sarebbe fuori da tutto. Il sesto posto, tuttavia, è ancora alla portata di Trippier e compagni: il claudicante Manchester United, ad esempio, ha solo 5 punti in più, anche se davanti ai Magpies ci sono altre squadre come West Ham e Brighton. Insomma, entrare nelle coppe europee per il secondo anno di fila non sarà affatto semplice per questo Newcastle, troppo altalenante.

Il Newcastle zoppica fuori casa

I Magpies quest’anno hanno fatto molta fatica in trasferta: escludendo il successo di Birmingham con l’Aston Villa, fuori casa hanno vinto a malapena una partita, racimolando soltanto 8 punti.

Motivo per cui non dovrebbe essere una passeggiata la sfida con il Nottingham Forest, impelagato nella lotta per non retrocedere e bisognosi di punti salvezza. I Tricky Trees si sono ricompattati grazie all’arrivo del nuovo tecnico Nuno Espirito Santo ma sembrano aver già smarrito la spinta propulsiva: nelle ultime tre giornate hanno raccolto un solo punto, frutto del pareggio esterno in casa del Bournemouth, e rimangono quintultimi.

Come vedere Nottingham Forest-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nottingham Forest e Newcastle è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non sarà affatto semplice per il Newcastle fare bottino pieno a City Ground. I Magpies dovrebbero in ogni caso evitare la sconfitta, approfittando del fatto che in settimana il Forest ha dovuto far fronte all’impegno di FA Cup. Prevediamo un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Newcastle

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Williams, Niakhaté, Felipe, Tavares; Yates, Danilo; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Miley, Bruno Guimaraes, Longstaff; Murphy, Wilson, Almiron.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1