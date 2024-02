Lens-Strasburgo è una partita valida per la ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Il Lens sogna di agganciare al quarto posto i rivali del Lille, lo Strasburgo invece va a caccia del colpaccio che gli permetterebbe di riavvicinarsi alle posizioni che contano. Parliamo in ogni caso di due squadre ambiziose, entrambe capaci di risalire la china dopo una prima parte di stagione problematica.

Il ritorno del Lens tra le prime sei, infatti, non era assolutamente scontato se consideriamo che i Sang et Or, lo scorso anno principali antagonisti del PSG nella lotta per il titolo, avevano iniziato nel peggiore dei modi (forse scossi dalle numerose cessioni estive). E cioè con una sfilza di sconfitte che per i primi due mesi li ha confinati nei bassifondi della classifica. Poi la rinascita, stimolati anche dall’ottimo percorso in Champions League – il terzo posto nel girone è valso la retrocessione in Europa League e la prossima settimana affronteranno il Friburgo nello spareggio di accesso agli ottavi – con il tecnico Franck Haise che faticosamente è riuscito a far ritrovare ai suoi lo spirito e le certezze dello scorso anno. Il Lens non si è disunito neppure dopo la sconfitta, la prima del 2024, con il PSG (0-2). Nelle due gare successive i giallorossi hanno battuto in trasferta Tolosa e Nantes, segnando 3 gol complessivi e tenendo in entrambe le occasioni la porta inviolata.

Il Lens “rivede” il quarto posto

Sei punti che hanno proiettato i Sang et Or al sesto posto, a sole tre lunghezze dalla zona Champions: i conti, insomma, bisognerà farli anche con loro.

Lo Strasburgo, reduce da un anno difficile, lotta per obiettivi diversi ma gli ottimi risultati ottenuti da dicembre in poi hanno consentito agli uomini di Patrick Vieira di far capolino nella parte sinistra della classifica (al momento sono decimi). La lunga serie positiva si è interrotta nell’ultima giornata, con gli alsaziani che si sono arresi – ma senza essere surclassati – dalla capolista PSG (1-2). Il riscatto è avvenuto in Coppa di Francia: tutto facile contro il Le Havre, battuto nettamente 3-1 allo Stade de la Meinau.

Come vedere Lens-Strasburgo in diretta tv e in streaming

La partita tra Lens e Strasburgo, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Lens in casa solitamente concede pochissimo. E nella sfida con lo Strasburgo potrebbe fare la differenza il fatto che i giallorossi abbiano avuto più giorni di tempo per preparare la partita, non essendo stati impegnati in Coppa di Francia. Padroni di casa favoriti in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lens-Strasburgo

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Chavez; Da Costa, Wahi, Sotoca.

STRASBURGO (4-3-3): Bellaarouch; Senaya, Perrin, Sylla, Guilbert; Mwanga, Sissoko, Diarra; Bakwa, Sahi Dion, Angelo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0