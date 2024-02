Bundesliga, pronostici ventunesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, prima dell’atteso scontro al vertice sono in programma cinque partite: il Lipsia rischia in casa dell’Augsburg, equilibrio tra Werder Brema e Heidenheim.

Le luci dei riflettori, in questo fine settimana, sono tutti puntati sullo scontro al vertice tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, le due squadre che (per ora) si stanno contendendo il titolo. Prima del big match, però, la ventunesima giornata di Bundesliga propone altre cinque partite, che offrono parecchi spunti di riflessione.

L’Union Berlino, ad esempio, sta cercando faticosamente di tirarsi fuori dai guai e di abbandonare le zone pericolose della classifica dopo una prima parte di stagione disastrosa. L’inevitabile avvicendamento tra Urs Fischer e Nenad Bjelica si sta rivelando una mossa azzeccata: i capitolini hanno fermato l’emorragia di sconfitte e nelle ultime sei giornate hanno perso solamente nelle due trasferte con Bayern Monaco e Lipsia. In settimana invece hanno raccolto un punto prezioso nello scontro diretto con il Mainz (1-1), recuperando la gara che a gennaio era stata rinviata per neve. Imbattuto nelle ultime tre partite giocate in casa, l’Union dovrebbe allungare la serie positiva contro il Wolfsburg, reduce da ben quattro pareggi consecutivi. Risale a un mese e mezzo fa l’ultimo successo dei biancoverdi di Niko Kovac, ormai sempre più lontani dall’Europa.

Il neopromosso Darmstadt dà l’impressione di essere già spacciato. In classifica è ultimo, ha solo 11 punti e viene da due sconfitte (Union Berlino e Leverkusen) in cui è rimasto pure a secco di gol. Improbabile che riesca ad invertire la rotta in uno stadio sempre molto ostico come il Borussia Park: il Monchengladbach non mancherà l’appuntamento con i tre punti per la quarta volta di fila.

Le previsioni sulle altre partite

Grazie ad una campagna acquisti importante, l’Eintracht Francoforte è tornato a respirare aria d’alta classifica ma la sconfitta di Colonia, una settimana fa, ha fatto suonare qualche campanello d’allarme. La squadra di Dino Toppmoller punta a rialzarsi subito ma dovrà fare attenzione al Bochum, avversario alla portata ma comunque molto imprevedibile. Favoriti i rossoneri, tuttavia non è da escludere che gli ospiti, sempre in gol nelle ultime quattro partite, riescano a realizzare almeno una rete.

Il Lipsia di Marco Rose una settimana fa ha voltato pagina dopo le tre sconfitte di fila (Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen e Stoccarda) che l’hanno fatto precipitare al quinto posto, fuori dalla zona Champions League. La vittoria con l’Union Berlino è stata ossigeno puro ma non sarà una passeggiata ripetersi sul campo dell’Augsburg, che nell’ultimo match casalingo ha fatto sudare anche il Bayern Monaco: almeno tre le reti complessive in Baviera. Infine, lo scontro tra due squadre in salute come Werder Brema e Heidenheim, ancora imbattute nel 2024: entrambe dovrebbero segnare almeno un gol per parte.

Bundesliga: possibili vincenti

Union Berlino o pareggio (in Union Berlino-Wolfsburg)

Borussia Monchengladbach (in Borussia Monchengladbach-Darmstadt)

Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Bochum)

Le partite da almeno un gol per squadra

Eintracht Francoforte-Bochum

Augsburg-Lipsia

Werder Brema-Heidenheim

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Borussia Monchengladbach-Darmstadt

Augsburg-Lipsia