SudTirol-Venezia e Bari-Lecco, Serie B: tv, formazioni, pronostici

SudTirol-Venezia e Bari-Lecco sono valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Quello del SudTirol sul campo dell’Ascoli domenica scorsa è stato un vero e proprio colpo salvezza. I bolzanini con una prestazione importante e contro una diretta concorrente per la permanenza si sono portati a casa tre punti pesantissimi, di quelli che possono cambiare le sorti dell’intero campionato. Il Venezia invece arriva a questa partita con il dente avvelenato dopo la sconfitta sul campo del Parma. Anche immeritata per quello che si è visto al Tardini.

I lagunari adesso sono quarti in classifica, superati anche dal Como, ma hanno tutta l’intenzione di riprendere la corsa. Il Venezia ha dimostrato di avere delle caratteristiche importanti non solo nell’ultimo match giocato ma anche durante tutto l’arco della stagione. E il colpo esterno ci potrebbe stare. Difficile eh, ma sicuramente non impossibile.

La sconfitta contro il Palermo invece è costata la panchina a Marino. Il Bari ha cambiato tecnico di nuovo – già era saltato Mignani – affidandosi a Beppe Iachini, uno che sa come gestire queste situazioni. Non è stata sicuramente una settimana semplice per i pugliesi, anche per via delle parole di De Laurentiis padre che poi ha fatto subito marcia indietro, ma pensare che questa squadra non possa vincere contro il Lecco ci pare difficile. Si deve ripartire, e l’impegno non è proibitivo.

Come vedere SudTirol-Venezia e Bari-Lecco in diretta tv e in streaming

SudTirol-Venezia e Bari-Lecco sono in programma sabato 10 febbraio. La prima alle 14:00. La seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di SudTirol-Venezia

Venezia da colpo esterno. Le qualità vista al Tardini ci dicono questo. I lagunari vogliono riprendere la corsa e hanno tutte le carte in regola per farlo.

Le probabili formazioni

SUDTIROL (3-4-1-2): Poluzzi; Masiello, Scaglia, Giorgini; Davi, Tait, Arrigoni, El Kaouakibi; Casiraghi; Odogwu, Merkaj.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Sbovoba, Sverko; Ellertsson, Andersen, Busio; Pohajnpalo, Gytkajer, Pierini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2