Catanzaro-Ascoli e Pisa-Sampdoria, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Catanzaro-Ascoli e Pisa-Sampdoria sono valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Due pareggi di fila per il Catanzaro di Vivarini, che oggettivamente contro l’Ascoli ha l’occasione di tornare alla vittoria. Soprattutto perché gli ospiti di Castori, soprattutto nel primo tempo contro il SudTirol, domenica scorsa, non hanno dimostrato di vivere un buon momento. Una parte di gara regalata agli ospiti che ne hanno approfittato e ringraziando si sono portati i tre punti a casa.

I calabresi invece hanno preso un punto sul campo dello Spezia: la rete di Iemmello che ha spaccato il match non è bastata. Ma contro i bianconeri, al Ceravolo, le cose andranno in maniera diversa. E sempre con il solito centravanti che potrebbe riuscire a trovare la via della rete.

Ottimo invece il risultato del Pisa la scorsa settimana sul campo del Cosenza. Sotto di un uomo i ragazzi di Aquilani hanno acciuffato il pari proprio allo scadere dimostrando di avere carattere e personalità. La Samp invece si è fatta riprendere dal Modena – due rigori a favore degli ospiti – continuando nella propria altalena di prestazioni. Ma in questo match difficile che una possa spuntarla sull’altra.

Come vedere Catanzaro-Ascoli e Pisa-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Ascoli e Pisa-Sampdoria sono in programma sabato 10 febbraio. La prima alle 14:00. La seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Catanzaro-Ascoli

Il Catanzaro ha un’occasione importante, vale a dire quella di prendersi una bella vittoria contro una formazione che lotta per la salvezza rilanciando così in maniera prepotente le proprie ambizioni playoff. Sì, sul finale di questo match non abbiamo davvero dubbi.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Antonini, Brighenti, Scognamillo; Sounas, Verna, Pompetti, Stroppa; Iemmello, Biasci.

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Botteghin, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Di Tacchio, Caligara, Celia; Rodriguez, Streng.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0