Gratta e Vinci, uno su 360 mila ce la fa: al primo colpo

Gratta e Vinci, uno su 360mila ci riesce: ha fatto centro al primo colpo. Ecco con quale tagliando e dove è successo il fatto

Il debutto con i fiocchi, quello sognato. Se stessimo parlando di calcio giocato allora avremmo detto in questo modo. In questo caso, invece, parliamo di un’altra cosa, di quello che è successo a Cairo Montenotte, comune in provincia di Savona, dove un giovane ha deciso di acquistare per la prima volta nella sua vita un Gratta e Vinci. Vincendo. Anche una bella somma. E qui diciamo noi la fortuna del principiante, visto che per decoro non è che possiamo utilizzare un altro termine anche se, visto quello che c’è in giro, altri lo avrebbero fatto.

Allora, il fatto: la storia come al solito ci viene raccontata da Agimeg.it, che svela con un ragazzo, facendo tappa nella tabaccheria-edicola ‘Da Roby’ in via Martiri della Libertà, ha deciso di comprare per la prima volta un tagliando della lotteria istantanea. Cosa che è successa a tutti, ovviamente. Ma in questo caso il finale è stato diverso. Perché se negli altri casi al massimo uno vince qualcosa in più del costo del biglietto o lo stesso, stavolta il colpo è di quelli clamorosi.

Gratta e Vinci, ecco il colpo da 10mila euro

Il biglietto acquistato è un “Doppia Sfida”, che ha un valore commerciale di 5 euro e che mette in palio come premio massimo la bellezza di 500mila euro. No, il giovane in questione non ha vinto questi soldi, ma ha centrato il colpo da 10mila euro. Tantissimi denari per un piccolo investimento e con un biglietto che regala come possibilità di vincita, in questo caso, una su 360mila. Sì, la fortuna del principiante in maniera clamorosa.

Ma come si gioca al Doppia Sfida? Molto semplice, anche per questo motivo piace a chi è appassionato dei Gratta e Vinci. Oltre al solito numero da trovare tra quelli vincenti, l’altra possibilità è quello di scoprire tre importi uguali nello stesso tagliando. In caso succedesse questo, ovviamente, la somma vinta è quella trovata.