Mainz-Union Berlino, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Mainz-Union Berlino è un recupero della diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Era caduta troppa neve sulla MEWA Arena, lo scorso 19 gennaio. Così tanta da impedire lo svolgimento della sfida tra Mainz e Union Berlino, due squadre che quest’anno devono lottare per mantenere la categoria. L’attuale classifica della Bundesliga vede entrambe annaspare nei bassifondi: è messo molto peggio il Mainz, penultimo e con sei punti da recuperare sulla zona salvezza. Meno complicata la situazione in cui versano i capitolini, che hanno ricominciato a fare punti dopo l’avvicendamento in panchina tra Urs Fischer, esonerato dopo la lunga striscia di sconfitte tra settembre e novembre, e Nenad Bjelica.

In pochi potevano prevedere un calo così vertiginoso e repentino da parte di una squadra che soltanto pochi mesi fa scrivere una pagina importante della sua storia qualificandosi per la prima volta alla Champions League, traguardo impensabile per un club che fino al 2019 non aveva mai messo piede neppure in massima serie. L’Union, dopo le due vittorie iniziali – una di queste arrivate in pieno agosto proprio contro il Mainz, abbattuto 4-1 – è improvvisamente crollato. Solo a fine novembre, per quanto riguarda il campionato, è riuscito a mettere fine alla serie negativa, pareggiando 1-1 con l’Augsburg. Il digiuno di vittorie si è invece interrotto a dicembre, con il successo per 3-1 sul Borussia Monchengladbach.

Nel post-sosta natalizia l’Union Berlino ha incassato due sconfitte esterne (Bayern Monaco e Lipsia) e battuto solamente il fanalino di coda Darmstadt, piegato 1-0 grazie ad una rete di Hollerbach.

Nel 2024 l’unico punto conquistato dal Mainz è arrivato nella sfida con il Wolfsburg, che alla MEWA Arena si è dovuto accontentare di un pareggio (1-1). Nelle due sfide successive i biancorossi hanno fatto dei preoccupanti passi indietro, perdendo di misura contro Eintracht Francoforte e Werder Brema senza segnare neanche una rete. Non a caso quello dei Nullfunfer è il peggior attacco del torneo insieme al Colonia, con soli 14 gol realizzati in 19 partite.

Come vedere Mainz-Union Berlino in diretta tv e streaming

Mainz-Union Berlino è in programma mercoledì alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Due squadre in difficoltà e che, soprattutto, segnano con il contagocce. Si profila un match tirato come tutti gli scontri salvezza, in cui l’Union Berlino dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Mainz-Union Berlino

MAINZ (4-2-3-1): Zentner; Widmer, van den Berg, Caci, Mwene; Krauss, Barreiro; Burkardt, Amiri, Onisiwo; Ajorque.

UNION BERLINO (3-1-4-2): Schwolow; Knoche, Vogt, Doekhi; Khedira; Aaronson, Schafer, Tousart, Gosens; Volland, Hollerbach.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1