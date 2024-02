Fantasanremo 2024, come fare la squadra perfetta seguendo i bookmaker

Fantasanremo 2024, ecco come fare la squadra perfetta seguendo quelle che sono le indicazioni dei bookmaker. Tutte le indicazioni

Il giorno del Festival di Sanremo è arrivato. Il giorno che molti aspettavo è oggi, visto che stasera parte l’edizione del 2024 che si chiuderà come al solito sabato notte, quando Amadeus proclamerà il vincitore. Ma da un poco di tempo, come se non bastasse l’interesse italiano nei confronti del Festival, esiste anche il Fantasanremo, che sarebbe una specie di Fantacalcio però con i cantanti in gara.

Sono moltissimi quelli che decidono di giocare. E sono moltissimi gli artisti che stanno attenti ai bonus che una frase, un vestito, oppure un bacio sulle labbra potrebbero dare a chi decide di prendersi in squadra. Il regolamento, in maniera molto veloce: ogni utente può “acquistare” avendo a disposizione un budget da 100 milioni di fantaeuro, cinque artisti. E sperare che gli stessi controllino quelli che sono i bonus più frizzanti da poter regalare.

Fantasanremo 2024, come creare la squadra perfetta

Ovvio che un enorme punteggio lo dà, soprattutto, chi alla fine riesce a vincere il Festival della musica italiana. Molto spesso si decide proprio alla fine chi è il vincitore di una Lega. Sì, perché all’interno dell’applicazione se ne può creare più di una a dire il vero, anche voi la potrete tranquillamente mettere in piedi per giocare con i vostri amici. Ma cosa ci dicono in questo caso i bookmaker? Chi è il favorito di Sanremo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Secondo gli esperti di Goldbet davanti a tutti c’è Annalisa, che come vincente si gioca a 3,50 volte la posta. A tallonare l’artista c’è un’altra donna, Angelina Mango, figlia del mai dimenticato Pino, che si gioca in questo caso a 4 volte la posta. Geolier a 5,50 e Alessandra Amoroso a quota 8 chiudono praticamente le prima quattro posizioni. Ma anche i Negramaro si possono giocare a 8 volte la posta. Questi insomma i favoriti, ma occhio anche a quegli artisti molto attivi sui social che potrebbero regalare sorprese. Emma Marrone, ad esempio, nei giorni scorsi ha fatto una diretta su Instagram proprio con l’account di FantaSanremo. Beh, in questo caso siamo sicuri che andrà a vedere quelli che sono i bonus per fare felici i propri Fanta Allenatori. Li chiamiamo come il Fantacalcio, non riusciamo proprio a trovare un altro termine. Ah, Fanta Manager, forse ci sta meglio. .