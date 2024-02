Costa d’Avorio-RD del Congo, Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Costa d’Avorio-RD del Congo è una semifinale della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Se è vero che il calcio, a volte, si diverte a disegnare traiettorie indecifrabili, il cammino della Costa d’Avorio in questa Coppa d’Africa ne è l’esempio più lampante. Gli Elefanti sono passati nel giro di poche settimane dalla disperazione per un’eliminazione quasi certa – basti pensare che la federazione aveva già licenziato il selezionatore Gasset dopo l’umiliante 4-0 con la Guinea Equatoriale nella terza giornata della fase a gironi – alla gioia più sfrenata per un insperato approdo in semifinale, dove affronteranno la sorprendente Repubblica Democratica del Congo.

Gli ivoriani, è opportuno ricordarlo, si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta per il rotto della cuffia e cioè rientrando solo all’ultimo tra le migliori terze con soli tre punti conquistati nel gruppo A, dominato da Nigeria e Guinea Equatoriale. Una figuraccia evitata per un pelo, visto che è proprio la Costa d’Avorio ad organizzare la manifestazione. Il gruppo si è ricompattato anche grazie al nuovo commissario tecnico Emerse Faé, promosso dall’Under-23: Kessié e compagni in realtà continuano a non brillare particolarmente dal punto di vista del gioco ma rispetto alla prima fase il gruppo si è ricompattato e scende in campo con determinazione e maggiore spensieratezza. Negli ottavi gli Elefanti hanno eliminato nientemeno che il Senegal campione in carica dopo i calci di rigore, ma è stato ancora più emozionante il quarto di finale con il Mali, raggiunto al 90′ da un gol di Adingra e definitivamente ribaltato da Diakité al 120′, quando ormai i rigori sembravano inevitabili. Insomma, come sulle montagne russe.

Doppia assenza tra gli Elefanti

Sulla falsariga della Costa d’Avorio, anche la Repubblica Democratica del Congo ha superato il girone con appena tre punti, frutto di altrettanti pareggi (Zambia, Marocco e Tanzania).

I Leopardi poi si sono presi lo scalpo dell’Egitto, la finalista dell’ultima edizione, spuntandola dal dischetto (la partita era terminata 1-1). Meno equilibrata invece la sfida con la Guinea (3-1) nei quarti: nel secondo tempo gli uomini di Sebastien Desabre hanno preso il largo, risolvendo la pratica prima con un rigore di Wissa, attaccante del Brentford, e poi con Masuaku, oggi al Besiktas. Nella Costa d’Avorio non ci saranno Kossounou e Diakité, entrambi squalificati. Faé spera di poter contare finalmente su Haller, finora tormentato da un problema alla caviglia. Nessuna novità tra i Leopardi, che scenderanno in campo con la formazione-tipo.

Come vedere Costa d’Avorio-RD del Congo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Costa d’Avorio e RD del Congo, in programma mercoledì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Ormai lanciatissima, la Costa d’Avorio dopo essere stata sull’orlo del precipizio dovrebbe trovare le risorse per imporsi anche sulla Repubblica Democratica del Congo. Il fattore campo, come contro il Mali, farà verosimilmente la differenza. Probabile che vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-RD del Congo

COSTA D’AVORIO (4-2-3-1): Y. Fofana; Singo, N’Dicka, Boly, Konan; Seri, Kessié; Pépé, S. Fofana, Adingra; Haller.

RD DEL CONGO (4-2-3-1): M’Pasi; Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Elia, Bongonda, Wissa; Bakambu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1