Nigeria-Sudafrica, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Nigeria-Sudafrica è una semifinale della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 18:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

È ancora intatto il sogno della Nigeria di Victor Osimhen di diventare campione continentale dieci anni dopo l’ultimo trionfo. Le Super Aquile sono, di fatto, l’unica big del calcio africano a non aver tradito le attese, arrivando senza grossi problemi tra le prime quattro della manifestazione organizzata dalla Costa d’Avorio.

Pur non rientrando nel novero delle favoritissime alla vigilia, la selezione guidata dal commissario tecnico Jose Peseiro si è fatta largo principalmente grazie alla grande solidità nella propria metà campo: la Nigeria, malgrado in attacco disponga di un centravanti del calibro di Osimhen, ha segnato finora molto poco – soltanto contro il Camerun ha realizzato più di un gol all’interno della stessa partita – ma dietro il selezionatore ha costruito una sorta di “muro invalicabile”. Solamente la Guinea Equatoriale, nella prima giornata della fase a gironi, è stata in grado di bucare la retroguardia nigeriana (1-1). Da allora le Super Aquile hanno ottenuto solo vittorie: quattro di fila ed altrettanti clean sheet. L’ultima rappresentativa a fare i conti con il “bunker” verde è stata l’Angola (1-0) nei quarti di finale: le Palancas Negras ci hanno provato ma i loro tentativi si sono rivelati infruttuosi, venendo infilzate a fine primo tempo dall’atalantino Lookman, già decisivo contro il Camerun negli ottavi con una doppietta.

Due difese solidissime

Ha puntato tutto sulla difesa anche il sorprendente Sudafrica, che si prepara a giocare la sua prima semifinale dal 2000: i Bafana Bafana si sono laureati campioni d’Africa solo nell’edizione 1996.

Il cammino dei sudafricani non è stato poi molto diverso da quello della Nigeria: dopo la sconfitta all’esordio con il Mali (2-0), il Sudafrica si è subito ricompattato superando il girone come secondo – vittoria per 4-0 contro Namibia e pareggio a reti bianche con la Tunisia – ma la vera impresa gli uomini di Hugo Broos l’hanno realizzata negli ottavi, eliminando il più quotato Marocco (0-2). Decisivi i tiri dal dischetto, infine, contro Capo Verde nei quarti, dopo che regolamentari e supplementari erano terminati sullo 0-0. Broos dovrebbe confermare lo stesso undici che è sceso in campo contro i capoverdiani. Il c.t. Peseiro invece è alle prese con il dubbio Osimhen, che contro l’Angola è uscito prima del previsto a causa di un problema addominale.

Come vedere Nigeria-Sudafrica in diretta tv e in streaming

Nigeria-Sudafrica, in programma mercoledì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

La Coppa d’Africa finora ha riservato sorprese su sorprese ma riguardo a questa semifinale i nostri dubbi non sono poi così numerosi. Il Sudafrica ha dimostrato di essere dotato di una buona organizzazione difensiva ed è cresciuto strada facendo ma la Nigeria resta superiore ai Bafana Bafana. E, se vogliamo, ancora più solida dietro. Ovviamente non ci aspettiamo una gara prolifica: Super Aquile favorite in un match in cui una delle due non dovrebbe riuscire ad andare a segno.

Le probabili formazioni di Nigeria-Sudafrica

NIGERIA (3-4-2-1): Nwabali; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Ola Aina, Onyeka, Iwobi, Sanusi; Simon, Lookman; Osimhen.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Mvala, Modiba; Mokoena, Sithole; Morena, Zwane, Tau; Makgopa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0