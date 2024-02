Iran-Qatar, Coppa d’Asia: streaming gratis, probabili formazioni, pronostici

Iran-Qatar è una partita valida per le semifinali della Coppa d’Asia e si gioca mercoledì alle ore 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

Il Qatar va a caccia del bis e dunque del secondo trionfo in Coppa d’Asia dopo quello di quattro anni fa negli Emirati Arabi. L’Iran invece sogna la sua prima finale dopo 48 anni: risale all’edizione ’76 l’ultimo successo del Team Melli, tre volte campione continentale. Non mancano dunque gli spunti in questa semifinale, che potrebbe rivelarsi molto più equilibrata di quanto non dicano le quote dei bookmaker. Chi parte favorito però è sicuramente l’Iran, che non perde da ben 18 partite.

Taremi e compagni, dopo aver vinto il proprio girone con tre vittorie su tre (Palestina, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti), hanno dovuto penare un po’ nella fase ad eliminazione diretta: soffertissimo l’ottavo di finale con la Siria, in cui gli uomini di Amir Ghalenoei l’hanno spuntata solo dopo i calci di rigore. Ed il pathos non è mancato neppure nel quarto con il più quotato Giappone: prima Mohebi e poi Jahanbakhsh hanno ribaltato i nipponici, con il gol decisivo realizzato dal giocatore del Feyenoord a tempo praticamente scaduto. Non solo tecnica ma anche cuore e personalità, i due ingredienti che finora hanno permesso all’Iran di arrivare a pochi metri dall’ultimo atto della manifestazione continentale.

Non ha incontrato grossi ostacoli invece il Qatar di Tintin Marquez. Nel girone è stato un gioco da ragazzi per gli Al-Annabi, che contro Libano, Tagikistan e Cina non hanno subito neppure un gol, segnandone 5.

Più lottate invece le due partite con Palestina (2-1) e Uzbekistan (1-1) nella fase ad eliminazione diretta: contro quest’ultimi il Qatar ha avuto la meglio solamente dopo la lotteria dei rigori, approfittando dei tre errori degli uzbeki. In Coppa d’Asia gli Al-Annabi sono imbattuti da 12 partite consecutive ed escludendo la fase a gironi non perdono un un match dall’edizione 2011.

Come vedere Iran-Qatar in diretta tv e streaming

La sfida tra Iran e Qatar, valida per le semifinali di Coppa d’Asia, è in programma mercoledì alle 16:00. La sfida si potrà seguire attraverso la diretta streaming gratuita su OneFootball, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione continentale ospitata dal Qatar.

Il pronostico

L’Iran non dovrà commettere l’errore di sottovalutare il Qatar, che tra l’altro avrà il supporto del pubblico. Si preannuncia una sfida molto equilibrata, che potrebbe essere decisa da episodi Gli iraniani, tuttavia, hanno dimostrato di avere qualcosa in più e, a nostro parere, alla fine riusciranno a raggiungere la finale.

Le probabili formazioni di Iran-Qatar

IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Rezaeian, Kanaanizadegan, Khalilzadeh, Hajsafi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Taremi, Mohebi; Azmoun.

QATAR (3-5-2): Barsham; Al-Rawi, Mukhtar, Mendes; Ro-Ro, Gaber, Fatehi, Al-Haydos, Muneer; Ali, Afif.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1