Pronostici 6 febbraio: cinque partite da almeno tre gol totali

Pronostici 6 febbraio, ecco cinque partite da almeno tre gol totali in questo martedì. I numeri non possono dire altro

Anche oggi in giro per l’Europa ci sono diverse partite che possono regalare qualche emozione. Sì, ci sono dei campionati che di solito almeno tre reti complessive le regalano. Campionati che un poco di emozioni le danno sicuro. E andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere in almeno cinque match che abbiamo selezionato per voi. Gare da almeno tre gol totali, come potete tranquillamente intuire dal titolo di questo articolo.

Iniziamo, quindi, dalla prima: una sfida in Scozia tra Glasgow Rangers e Aberdeen, un match tra la seconda della classe che deve vincere per riprendere il Celtic e una formazione che è in una zona di classifica abbastanza tranquilla. Sono 48 i gol fatti dai padroni di casa in questo campionato in 23 partite disputate, più di due a partita come media. E quelli subiti dagli ospiti sono 34. I Rangers quindi, forti del fatto che devono vincere, partiranno quasi sicuramente all’assalto. Insomma, almeno tre gol ci stanno. Rimanendo nell’Europa del Nord, in League One c’è un Bristol Rovers-Fleetwood Town che attira. Gara tra due formazioni che alla classifica – soprattutto i padroni di casa – hanno poco da chiedere. Cioè, a dire il vero, solo i padroni di casa. Mentre gli ospiti cercherebbero dei punti per la salvezza. Difese ballerine: 39 i gol presi dal Bristol, 50 quelli del Fleetwood. In questi casi è ampiamente possibile pensare che ci possano essere molte reti.

Pronostici 6 febbraio, ecco le altro partite

Nella National League inglese c’è anche Altrincham-Dorking: quasi tutte le partite di queste due squadre durante il campionato sono finite con almeno tre reti complessive. Nelle ultime dieci uscite in casa dell’Altrincham in sette occasioni sono stati segnati almeno tre gol. Non vediamo perché non possa succedere anche questa sera.

Chiudiamo il quadro con altri due match, gli ultimi due. Nella Coppa di Turchia c’è Galatasaray-Bandirmaspor, una sfida tra due squadre di categorie diverse. Sono in palio i quarti di finale della manifestazione, quindi il Galatasaray non dovrebbe avere particolari problemi a sbloccare subito il match e chiuderlo, forse, già nel primo tempo. La situazione è abbastanza delineata e i padroni di casa sono una squadra tecnicamente assai superiore che segna con una certa regolarità.

Chiudiamo il cerchio con NEC Nijmegen-Den Haag e anche in questo caso parliamo di un match di Coppa dell’Olanda. Le squadre olandesi, è risaputo, segnano sempre tanto. E in questa stagione le gare del Den Haag sono finite quasi tutte con almeno tre reti: otto volte nelle ultime dieci sfide. Quattro volte invece nelle ultime cinque per i padroni di casa.

Le partite da almeno 3 reti complessive

Altrincham-Dorking

Glasgow Rangers-Aberdeen

NEC Nijmegen-Den Haag

Galatasaray-Bandirmaspor

Bristol Rovers-Fleetwood Town