I pronostici di martedì 6 febbraio: FA Cup, Coppa di Germania e Coppa del Re

I pronostici di martedì 6 febbraio: spazio alle coppe nazionali, si gioca in FA Cup, Coppa di Germania e Coppa del Re.

In attesa della ripartenza di Champions League, Europa League e Conference League previsto a partire dalla prossima settimana, questo martedì vanno in scena le coppe nazionali. Ci sono tre replay di FA Cup, la Coppa di Germania e la Coppa del Re oltre alla semifinale di Coppa d’Asia che vede la Corea del Sud favorita sulla Giordania.

In FA Cup attese le vittorie di Coventry e Southampton, rischia invece il Leeds in casa del Plymouth in una partita da gol.

Pronostici altre partite

Gol e spettacolo in arrivo in Coppa di Germania nella sfida tra Bayer Leverkusen e Stoccarda, una sorta di finale anticipata vista le altre contendenti rimaste in corsa e l’eliminazione di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Corea del Sud vincente in Giordania-Corea del Sud, Coppa d’Asia, ore 16:00

Vincenti

• Coventry (in Coventry City-Sheffield Wednesday, FA Cup, ore 20:45)

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Stoccarda, Coppa di Germania, ore 20:45)

• Southampton (in Southampton-Watford, FA Cup, ore 20:45)

• Rangers (in Rangers-Aberdeen, Scottish Premier, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Southampton-Watford, FA Cup, ore 20:45

• Bayer Leverkusen-Stoccarda, Coppa di Germania, ore 20:45

• Exeter-Peterborough, League One, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Plymouth-Leeds, FA Cup, ore 20:45

• Burton Albion-Cheltenham Town, League One, ore 20:45

• Bristol Rovers-Fleetwood Town, League One, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Maiorca-Real Sociedad, Coppa del Re, ore 21:00)