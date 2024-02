Bayer Leverkusen-Stoccarda, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Stoccarda è una partita valida per i quarti di finale di Coppa di Germania e si gioca martedì alle 20:45: pronostici e probabili formazioni.

Quello tra Bayer Leverkusen e Stoccarda è l’unico confronto tra club di Bundesliga nei quarti di finale della Coppa di Germania, competizione che sta regalando sorprese su sorprese. Bayern Monaco, Borussia Dortmund nonché i 2 volte campioni in carica del Lipsia sono stati eliminati, a sorpresa, nei turni precedenti.

La favorita per la vittoria finale a questo punto diventa automaticamente la squadra di Xabi Alonso, che ormai da mesi guarda tutti dall’alto verso il basso in campionato. E che si propone di mettere fine alla lunga “dittatura” dei bavaresi, campioni da 11 anni di fila. Sì, nei sogni del Bayer Leverkusen c’è anche una storica “doppietta” (accoppiata coppa-Bundesliga) che non è affatto utopia se consideriamo il cammino svolto finora dal Werkself, ancora imbattuto in tutte le competizioni. Sabato scorso, intanto, Hradecky e compagni hanno ottenuto l’ennesimo successo stagionale battendo senza particolari problemi (2-0) il fanalino di coda Darmstadt e mantenendo 2 punti di vantaggio sulla squadra di Tuchel, che non molla di un centimetro.

Leverkusen “distratto” dal Bayern?

Il match di Coppa di Germania con lo Stoccarda precede di qualche giorno l’attesissimo scontro diretto con il Bayern Monaco, in cui le Aspirine si giocano una bella fetta di Schale. Probabile, dunque, che l’allenatore basco ampli le rotazioni in vista di quella che potrebbe diventare una delle partite più importanti dell’anno.

Cercherà di approfittarne lo Stoccarda, protagonista di una stagione nettamente al di sopra delle aspettative. Gli svevi si sono ripresi alla grande dopo le due sconfitte post-natalizie con Borussia Monchengladbach e Bochum, infliggendo prima una severa sconfitta al Lipsia (5-2) e poi andando a vincere sul difficilissimo campo del Friburgo: 6 punti che hanno permesso agli uomini di Sebastian Hoeness di consolidare il terzo posto in classifica e di rimanere a +4 sul Lipsia. Se il campionato terminasse oggi lo Stoccarda sarebbe in Champions.

Come vedere Bayer Leverkusen-Stoccarda in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Stoccarda è in programma martedì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una delle poche squadre ad evitare la sconfitta con lo scatenato Leverkusen è stato proprio lo Stoccarda, che lo scorso dicembre ha fermato gli uomini di Alonso sull’1-1. Gli svevi potrebbero mettere nuovamente in difficoltà la capolista della Bundesliga, distratta dall’imminente scontro diretto con il Bayern Monaco. Ci aspettiamo una gara equilibrata, da almeno una rete per parte. Non è da escludere che i tempi regolamentari terminino in parità.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Stoccarda

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Tella, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Hlozek; Schick.

STOCCARDA (3-4-2-1): Nubel; Stergiou, Anton, Rouault; Vagnoman, Karazor, Stiller, Mittelstadt; Millot, Fuhrich; Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2