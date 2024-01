Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach, Bundesliga: tv, pronostici

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach è una partita della diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici.

Forse è l’anno del Bayer Leverkusen. Almeno stando ai segnali che arrivano in questo momento. Sì, perché tutto porta ad una vittoria finale del campionato proprio della squadra di Xabi Alonso. Di solito succede così quanto i pianeti si allineano e tutto va in discesa.

Nelle ultime due uscite esterne alla ripresa del campionato, due trappole vere e proprie per la formazione dell’allenatore spagnolo – dalle parti di Monaco di Baviera già assaporavano l’aggancio – contro Augusta e Lipsia, sono arrivate altrettante vittorie. Entrambe in pieno recupero e la seconda in rimonta contro una squadra che è decisamente importante per il campionato tedesco. Non crediamo realmente possano esistere segnali più importanti di questo. E allora, alla prima in casa del nuovo anno, il Leverkusen che probabilmente sarà a +1 perché il Bayern Monaco giocherà prima, volerà di nuovo a +4. Ne siamo certi.

Anche perché alla seconda giornata di questo campionato il Leverkusen ha distrutto in trasferta proprio il ‘Gladbach (tre a zero) dimostrando di essere più di una categoria superiore. Poi il campionato ha confermato quei segnali e sulle ali dell’entusiasmo della nessuna sconfitta ancora in questa stagione, il Leverkusen sicuramente si prenderà una vittoria assai importante, non decisiva ma pesantissima, per il proprio cammino.

Come vedere Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Magari con meno sofferenza rispetto a quelle che sono state le ultime uscite. Magari anche soffrendo. Ma il Leverkusen vincerà questo match di campionato per rimanere ben saldo e nella peggiore delle ipotesi a -4 sul Bayern Monaco in testa alla classifica del campionato tedesco.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Stanisic, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Schick.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-4-2): Nicolas; Scally, Friedrich, Elvedi, Netz; Honorat, Reitz, Kone, Hack; Siebatcheu, Plea.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0