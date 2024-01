Augsburg-Bayern Monaco, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Augsburg-Bayern Monaco è una partita della diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni e pronostici.

Con la vittoria per uno a zero sull’Union Berlino nel recupero della tredicesima giornata il Bayern Monaco è a quattro punti dal Bayer Leverkusen capolista solitaria del campionato tedesco. Non arrivano comunque bei segnali da parte della squadra di Tuchel che, nel passato weekend scorso ha perso in casa contro il Werder Brema.

La ripresa dopo la sosta invernale ha fatto vedere un Bayern lontano dalla squadra schiacciasassi della prima parte di stagione. E il Leverkusen, con un poco di fortuna e con la voglia di tornare a vincere il campionato dopo oltre un decennio, ne ha approfittato. Difficile però pensare che i bavaresi abdichino in questo momento, perché perdere contro l’Augsburg avrebbe un sapore di resa. No, non è possibile.

Normale quindi pensare, contro una formazione che è tranquilla in classifica, che il Bayern possa tornare alla vittoria. E per mandare indietro tutte quelle che sono le voci di una possibile crisi sarebbe opportuno che la squadra di Tuchel lo facesse con una bella vittoria, ampia anche nel risultato. E diciamo che vedendo anche quelli che sono gli ultimi precedenti tra le due squadre i presupposti ci sono tutti affinché questo possa avvenire.

Come vedere Augsburg-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Augsburg-Bayern Monaco è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In una gara troppo importante per il Bayern Monaco, è ampiamente pronosticabile una vittoria esterna con un risultato ampio. Il match, a differenza di quelle che sono state le ultime uscite di entrambe le formazioni in questo caso, dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. E forse anche una rete per squadra. La cosa certa è che gli ospiti si prenderanno tre punti, mettendo un poco di pressione al Leverkusen che sarà impegnato dopo questa partita.

Le probabili formazioni di Augsburg-Bayern Monaco

AUGSBURG (4-3-1-2): Dahmen; Mbabu, Udoukhai, Gouweleeuw, Iago; Jensen, Rexhbecaj, Engels; Vargas; Tietz, Demirovic.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, de Ligt, Upamecano, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3