Las Palmas-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Las Palmas-Real Madrid è una gara valida per la ventiduesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Il Las Palmas, dopo il Girona, è la squadra che ha maggiormente colpito in questo stagione nella Liga spagnola. Trentuno punti per i padroni di casa che puntavano all’inizio dell’anno ad una salvezza che è cosa fatta. Anzi, visti i cinque punti di distacco dalla zona Europa si potrebbe anche pensare a qualcosa di più importante. Ma forse è meglio andare con i piedi di piombo.

Di certo non può andare con i piedi di piombo il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha vinto la scorsa settimana contro l’Almeria tra polemiche infinite per alcune decisioni arbitrali che oggettivamente non si capiscono proprio. I Blancos hanno trovato la vittoria al minuto 99 con Carvajal, facendo impazzire anche il social media manager della squadra ultima in classifica nel massimo campionato spagnolo che proprio non le ha mandate a dire. Insomma, una vittoria con enormi polemiche e accuse ma questo non scalfisce per nulla l’allenatore italiano che guarda avanti, sognando anche il sorpasso nei confronti del Girona.

La squadra che guida il campionato giocherà domenica – il Real ha anche un match in meno – e quindi Bellingham e compagni possono mettere pressione ad una squadra che non è di certo abituata a vivere momenti del genere. Ecco, tutto potrebbe cambiare nello spazio di poco tempo qualora i Blancos riuscissero a vincere questo match. E la sensazione netta è che lo faranno.

Come vedere Las Palmas-Real Madrid in diretta tv e streaming

Las Palmas-Real Madrid, valida per la ventiduesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. Il Las Palmas davanti ha giocatori che riescono con una certa facilità a trovare la via della rete e la difesa del Real è tutt’altro che granitica. Ma alla fine gli uomini di Ancelotti dovrebbero riuscire a prendersi la vittoria.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Las Palmas-Real Madrid

LAS PALMAS (4-5-1): Valles; Suarez, Herzog, Marmol, S Cardona; El Haddadi, Munoz, Perrone, K Rodriguez, Moleiro; Sandro.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Diaz; Vinicius, Rodrygo.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2