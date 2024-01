Como-Ascoli e Cremonese-Brescia, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Como-Ascoli e Cremonese-Brescia sono valide per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il Como è secondo in classifica. E vuole la Serie A. Senza discussioni e anche le trattative di mercato che i lombardi stanno portando avanti danno questa indicazione. Un punto sopra la Cremonese – che al momento però sembra più attrezzata – e la voglia di continuare a stare almeno per un’altra settimana dentro la Serie A diretta. Contro l’Ascoli non ci dovrebbero essere problemi.

Sì, è vero, i bianconeri avrebbero necessità di punti per cercare di tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica, ma soprattutto in casa il Como è una squadra schiacciasassi, che riesce a dare sempre quel qualcosa in più. Fino al momento è stato così, e non vediamo perché anche nel pomeriggio di sabato non possa essere allo stesso modo. Troppo importante in una partita del genere riuscire a fare bottino pieno.

Lo stesso bottino pieno dovrebbe riuscire a farlo anche la Cremonese di Stroppa, che ospita in casa un Brescia che sì manda segnali di ripresa, ma che nel derby lombardo non dovrebbe riuscire a fare punti. I padroni di casa come detto insieme al Parma sono al momento la squadra più attrezzata per prendersi la promozione diretta, e sanno benissimo che da questi match passa una grossa fetta di stagione. No, non ci sono dubbi su chi vincerà questa partita.

Come vedere Como-Ascoli e Cremonese-Brescia in diretta tv e in streaming

Como-Ascoli e Cremonese-Brescia sono in programma sabato 27 gennaio. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Como-Ascoli

Como favorito e Como che, contro un Ascoli in cerca di punti salvezza, non dovrebbe sbagliare il colpo. Sì, la vittoria dei padroni di casa è quasi scontata in questa partita. E poi si penserà a fare gli ultimi colpi di mercato per cercare di rimanere in corsa fino alla fine della stagione.

Le probabili formazioni

COMO (3-4-1-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Blanco, Abildgaard, Bellemo, Sala; Da Cunha, Gabrielloni, Cutrone.

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Botteghin, Bellusci, Vaisanen; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Giovane, Celia; Rodgiguez, Mendes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0