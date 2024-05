Brighton-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brighton-Chelsea è un recupero della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Quella del Chelsea non è stata certamente una stagione indimenticabile ma grazie ai continui rallentamenti di chi sta davanti, i londinesi da qualche settimana sono tornati in corsa per un posto in Europa. Con due partite ancora da giocare, restano appaiati al Newcastle al settimo posto ed in questo recupero con il Brighton possono approfittare dello scontro diretto, che andrà in scena quasi contemporaneamente, tra i Magpies ed il Manchester United, appena scivolato a -3 dai Blues di Mauricio Pochettino.

La qualificazione all’Europa League sembra essere dunque alla portata. Un traguardo che non fa fare i salti di gioia ai tifosi – dopo tutti i soldi spesi negli ultimi due mercati non qualificarsi alla Champions League è un vero e proprio fallimento – ma che fino ad un paio di mesi fa appariva irraggiungibile. Meglio poco che niente, insomma. La squadra di Pochettino intanto è reduce da tre vittorie di fila contro Tottenham, West Ham e Nottingham Forest e non perde da quattro partite: nell’ultimo turno chiuderà a Stamford Bridge contro una squadra, il Bournemouth, che non ha più niente da chiedere al campionato. Identica situazione in cui versa il Brighton di Roberto De Zerbi, decimo in classifica ed ormai fuori da tutto. I Seagulls quest’anno hanno brillato meno rispetto alla scorsa stagione e non sono riusciti a staccare un pass per una competizione continentale. Hanno pesato come un macigno i continui infortuni: le riserve non si sono rivelate all’altezza dei titolari e la squadra guidata dal tecnico italiano, oltre ad incassare molti gol (58), raramente è stata continua dal punto di vista offensivo. Basti pensare che da marzo in poi il Brighton ha portato a casa un solo successo.

Come vedere Brighton-Chelsea in diretta tv e in streaming

Il match Brighton-Chelsea è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Chelsea sta chiudendo in crescendo e sembra determinato a prendersi tre punti fondamentali per staccare il pass quantomeno per l’Europa League. Le maggiori motivazioni dei Blues faranno la differenza in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brighton-Chelsea

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, Webster, Igor; Gilmour, Gross; Adingra, Buonanotte, Ansu Fati; Welbeck.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Sterling, Palmer, Mudryk; Nicolas Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2