Zendaya copia Camila Giorgi: se ne sono accorti tutti

Camila Giorgi, il sospetto è sorto a ben più di una persona: l’attrice Zendaya l’ha copiata, adesso è chiaro a tutti.

Ha preso lezioni di tennis, prima che iniziassero le riprese. Zendaya è una perfezionista e non si sarebbe mai presentata all’appuntamento col ciak, se non avesse imparato quanto meno ad impugnare la racchetta nel modo corretto e a colpire la palla. Se non lo avesse fatto non avrebbe potuto calarsi, come voleva, nei panni del suo nuovo personaggio.

L’attrice statunitense interpreta, nell’ultimo film di cui è protagonista, Tashi Duncan, una giovane promessa del tennis che, a causa di un infortunio, dovrà prendersi un periodo di pausa e optare per la carriera di allenatrice. In Challengers, questo il titolo della pellicola che porta la firma di Luca Guadagnino e che è sbarcata sul grande schermo mercoledì 24 aprile, la vedremo alle prese, oltre che col tennis, con un gioco di seduzione a tre, motore della sceneggiatura e intrigo che farà da sfondo a una storia piuttosto verosimile.

Zendaya e il resto del cast hanno fatto tappa in diverse città, non solo americane, per promuovere il film. Ed era a Montecarlo, guarda caso, proprio quando Jannik Sinner cercava di aggiudicarsi il titolo di re del Principato di Monaco. L’attrice lo conosceva ed era già una sua tifosa, ma da Fabio Fazio ha poi ammesso che il tennista altoatesino “la fa impazzire”. Ma è chiaro che abbia, più in generale, un vero e proprio debole per i tennisti italiani, non solo per quello di San Candido.

Zendaya come Camila Giorgi: outfit sospetto

Diverse persone hanno notato, come si evince da alcuni post pubblicati sui social network, che l’attrice americana sembrerebbe essersi ispirata, in un certo senso, alla campionessa marchigiana, vincitrice del Canada Open 2021, Camila Giorgi.

Non tanto a livello di performance, ma di look. In Europa, al fine di promuovere il film, Zendaya ha sfoggiato degli outfit da urlo, unici nel loro genere e ricchi di richiami al magico mondo del tennis. Iconiche le décolleté col tacco “infilzato” in delle mini palline da tennis, per dirne una. Un altro outfit è parso strizzare l’occhio, però, ad un look sfoggiato dalla tennista di Macerata in campo, qualche tempo fa, a Wimbledon.

Nella foto “incriminata”, la star di Hollywood indossa un abito bianco, con delle racchette ricamate ton sur ton. E ha acconciato i capelli in una lunghissima treccia alta, molto simile a quella che, appunto, impreziosisce gli outfit da match della Giorgi. Anche il vestito sembra ricalcare in parte il completo, rigorosamente total white, che Camila sfoggiava all’All England Club. Si tratta di una coincidenza, ovviamente, ma è l’ennesima dimostrazione che, quando c’è di mezzo la moda, la marchigiana non sbaglia mai un colpo ed è sempre avanti a tutti. Tanto da precedere nientepopodimeno che Zendaya.