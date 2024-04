Gratta e vinci, che pizza: decisione fatale

Gratta e vinci, a volte basta un attimo e tutto può cambiare. Decidi bene: da questa scelta dipende il tuo futuro.

Questo genere di “commissioni” non spetta a lei, di solito. È il marito, nella maggior parte dei casi, a saltare da un negozio all’altro quando c’è bisogno di comprare qualcosa per la famiglia. Quel giorno, però, la 41enne di Shelby Township di cui stiamo per raccontarvi la storia, era già in città e ha deciso, quindi, di sbrigare da sé qualche piccola faccenda.

Prima di rincasare, ha pensato di far felice il resto della famiglia e di comprare una bella pizza per cena. Così, scelta la pizzeria, non rimaneva che pazientare un altro po’, giusto il tempo che la preparassero, condissero e infornassero. Per ingannare l’attesa, essendo lei nelle immediate vicinanze del Party Palace Liquor, al 49133 di Schoenherr Road, ne ha approfittato per comprare un Gratta e vinci. È entrata nell’attività, li ha passati in rassegna e ha scelto, infine, quello la cui grafica l’ha colpita un po’ di più.

Ha optato, più precisamente, per un tagliando della serie Large, che in cambio di un investimento pari a soli 20 dollari prometteva premi da capogiro. La pizza, in tutto ciò, non era ancora pronta, per cui si è seduta in macchina e ha iniziato a raschiare via la patina argentata dal suo bel biglietto. Non dimenticherà mai, probabilmente, il momento in cui ha scoperto che il tagliando era vincente e che la vita della sua famiglia sarebbe cambiata da così a così.

Gratta e vinci, è proprio vero che la pizza fa contenti tutti

In quel Gratta e vinci, pensate un po’, si nascondeva il più bel premio a cui potesse ambire. C’erano nientepopodimeno che 2 milioni di dollari, quanto basta per assicurarsi una vita da sogno.

“Ho chiamato mio marito per comunicargli la grande novità, perché ero così emozionata! – ha raccontato la 41enne ai funzionari della Lotteria del Michigan – Non potevo non aspettare fino al mio ritorno a casa!“. Al netto delle tasse, la coppia ha portato a casa 1,3 milioni di dollari, che userà, ora, per ripagare qualche debito e per concedersi una vacanza da sogno in qualche posto paradisiaco.

La decisione di far da sé le commissioni si è rivelata, dunque, fatale, ma in senso buono. Se avesse spedito suo marito in pizzeria, probabilmente quel tagliando se lo sarebbe accaparrato qualcun altro. E, con esso, il premio da urlo che è finito nelle loro tasche.