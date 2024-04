Lotto e 10eLotto, sforati i 100mila euro in questo modo. Il tutto è successo in una sola regione. Andiamo a vedere come hanno portato a casa tutti questi soldi

L’estrazione di martedì del Lotto ha regalato moltissime vincite. Molte sono state concentrate inoltre in Campania, una regione che non è nuova a questo tipo di vincite. Da quelle parti, vista la vastità della popolazione, per una mera questione statistica è assai più semplice riuscire nel colpo grosso.

Ma non è stato solamente il Lotto protagonista, anche il 10eLotto, come ormai siamo abituati a vedere da un poco di tempo, ha continuato a regalare delle vincite spettacolari. Ma andiamo con ordine e partiamo, quindi, da quello che è evidentemente è uno dei giochi più amati dagli italiani, quello che permette quattro volte alla settimana di piazzare delle vincite clamorose. O almeno sognare di farlo. Ecco quindi, come riportato da Agimeg.it, nel dettaglio le vincite.

Lotto e 10eLotto, ecco le vincite

Con il Lotto sono stati centrati due terni da 22.500euro a Napoli. Mentre, un altro terno, a Marano in questo caso, ha permesso di stappare con una vincita di 13.500euro. Ma questo non è nulla rispetto a quello che è successo con il 10eLotto.

A Celle di Bulgheria, un piccolo comune di 1.700 abitanti in provincia di Salerno, con una scommessa di soli 4 euro, e con un 8 centrato con questo gioco istantaneo, sono stati portati a casa la bellezza di 100mila euro. Una vincita clamorosa, di quelle che fanno davvero la storia di questo gioco. Ha festeggiato anche Pompei dove sono state centrate due vincite da 6.300 euro con puntate su dei singoli numeri. Insomma, soldi davvero per tutti in questa settimana che ormai sta per volgere al termine visto che domani è già venerdì. Ah, ricordate che l’estrazione di questa sera, visto che siamo vivendo un giorno di festa, è rinviata. Ma si torna già domani a giocare. Perché il sogno deve continuare davvero per tutti.