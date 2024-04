Scommesse, rimonta epica a quota 200: promozione da record

Scommesse, una rimonta epica a quota 200: hanno capito che la squadra stava per fare la voce grossa e le hanno dato fiducia. In Inghilterra potrebbe succedere l’incredibile

All’inizio della stagione, e fino a un certo punto della stagione, nessuno si sognava la promozione: anche perché la classifica diceva ventesimo posto e quindi dall’altra parte della tabella. Però quello che potrebbe succedere adesso ha dell’incredibile. Non solo per il risanamento della propria graduatoria, ma anche e soprattutto perché quattro persone hanno deciso, in un altro momento, di giocare appunto questa squadra come possibile vittoriosa del campionato. O, per meglio dire, come squadra che potesse puntare alla promozione.

E dopo dieci vittorie di fila, il Doncaster adesso sogna la promozione. Come sognano i quattro tifosi che hanno deciso di giocare la promozione quando era a quota 200. Sì, nel momento in cui era iniziata la rimonta, hanno deciso di mettere qualche euro sul completamento della stessa. Finita qui? No, non è finita qui. Perché c’è un’altra scommessa che è clamorosa.

Scommesse, sta per vincere 10mila sterline

Sì, perché nel momento in cui il Doncaster era dato a 500 volte la posta come squadra che poteva chiudere tra le prime sette in classifica, uno scommettitore ha deciso di giocare venti sterline su questa possibile combinazione finale. E adesso ci siamo proprio, tant’è che il bookmaker in questo caso gli permette di piazzare un cash-out da oltre 4mila sterline. Tutto incredibile, con una striscia di vittorie clamorose e con 30 punti piazzati nelle ultime dieci giornate. Il massimo disponibile.

One confident Doncaster fan backed their club for a Top 7 finish in December… Unbelievable! 🤯 https://t.co/xZbigqkwwY pic.twitter.com/6xwGk3Pbj1 — Footy Accumulators (@FootyAccums) April 24, 2024

Sta ovviamente facendo scalpore da quelle parti questa rimonta che potrebbe entrare davvero nella storia del calcio. Per fare un esempio potremmo prendere la Salernitana all’inizio di gennaio e dire che avrebbe chiuso quasi in zona Europa. Chi ci avrebbe scommesso un euro? Nessuno. Eppure in Inghilterra a quanto pare ci vedono davvero lungo e stanno riuscendo in qualcosa di davvero clamoroso e incredibile. Ormai siamo tutti con loro.