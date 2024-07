Dove vedere le Olimpiadi gratis in tv e in streaming: la guida completa

Olimpiadi al via, tutto quello che c’è da sapere sulla diretta tv in chiaro e sullo streaming gratis: la guida per godersi i Giochi.

I primi ad andare “in scena” saranno i campioni del calcio, della pallamano, del tiro con l’arco e del rugby. Una volta che avranno rotto il ghiaccio, si entrerà nel vivo della competizione a cinque cerchi che assegnerà un totale di 329 medaglie d’oro. Manca poco, ormai: le Olimpiadi di Parigi stanno, ufficialmente, per entrare nel vivo.

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 26 luglio prossimo, mentre ci vorrà l’11 agosto perché cali il sipario sugli attesissimi Giochi d’Oltralpe. Sedici giorni all’insegna dell’adrenalina, del talento e dello sport nella città dell’amore, cornice perfetta per la XXXIII edizione delle Olimpiadi. Alcune giornate, tipo quella del 10 agosto, saranno più cariche di altre, ma dovremmo essere tutti d’accordo sul fatto che valga la pena di guardarle tutte, dalla prima all’ultima.

Soprattutto perché di azzurri in gara ce ne saranno addirittura 403. I migliori del Bel Paese, quelli che hanno più chance di mettere in tasca una medaglia e di rientrare in Patria con un oro, un argento o un bronzo. Non resta che capire, a questo punto, come vedere gratis le Olimpiadi di Parigi 2024 in tv e in streaming, nel momento in cui avranno finalmente inizio.

Olimpiadi gratis, tutto quello che c’è da sapere per non perdersi neanche un evento

La proposta gratis e in chiaro è appannaggio della Rai, che trasmetterà eventi per un totale di 360 ore nel corso dei 16 giorni attraverso i quali si snoderanno i Giochi.

L’emittente darà priorità, ovviamente, agli atleti azzurri e agli eventi che si ritiene possano essere di maggiore interesse per i tifosi italiani, per cui è presumibile, ad esempio, che finalmente si potrà assistere gratis a una partita di Jannik Sinner, ma non solo. Gli eventi prescelti da Mamma Rai saranno trasmessi su Rai 2 e su RaiSportHD , mentre per lo streaming gratuito ci si potrà affidare a queste piattaforme: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3.

Nel caso in cui, invece, qualcuno volesse farsi una scorpacciata di sport, è bene sapere che gli abbonati a Eurosport e Sky potranno godere della copertura totale della manifestazione. 3800 ore circa di gare per tutti i palati e per tutte le esigenze.