Camila Giorgi ci è cascata di nuovo: clamorosa rivelazione

Con Camila Giorgi non ci si annoia proprio mai: colpo di scena inaspettato, l’ha tirato fuori all’improvviso.

La sua ultima storia non era finita, almeno così è parso mettendo insieme tutti gli indizi trapelati nel tempo, nel migliore dei modi. Due anni fa di questi tempi stava con il tennista argentino Santiago Rodriguez Taverna e lo scatto del bacio che i due si erano scambiati dietro le quinte degli Us Open 2022 aveva rapidamente fatto il giro del web.

Poi, all’improvviso, ogni traccia di quell’amore era stata cestinata. Camila Giorgi aveva smesso di seguire il suo presunto fidanzato e tanto era bastato perché fosse chiaro a tutti che anche quella love story era finita nel dimenticatoio. Di questi tempi defolloware qualcuno è un gesto inequivocabile ed è evidente che fosse finita in malo modo, se la bella marchigiana aveva addirittura avvertito l’esigenza di non seguirlo più sui social network, ma tant’è.

Dalla rottura ad oggi non abbiamo più avuto notizie relativamente alla sua vita sentimentale. E Camila, a dirla tutta, si è un po’ eclissata da Instagram, benché sia sempre stato uno dei suoi “palcoscenici” preferiti. Adesso che ha cambiato vita e mollato il tennis, però, è tornata ad essere più attiva che mai online, tanto da aver spontaneamente risposto alla lunga serie di domande che i follower hanno inteso rivolgerle.

Camila Giorgi ha un nuovo fidanzato

I suoi fan, curiosissimi, le hanno chiesto di tutto un po’. Hanno voluto approfondire i suoi gusti musicali e alimentari, capire cosa abbia in programma per il futuro e scoprire, tra le altre cose, se in cantiere ci fosse l’iscrizione a OnlyFans (piccolo spoiler: no, ha detto che non lo farà).

Fino a che qualcuno, ad un certo punto, non le ha chiesto ciò che molti desideravano sapere da un po’ di tempo: se fosse fidanzata o meno. Alla domanda “Hai un ragazzo?” ha risposto semplicemente “Sì”, allegando tuttavia uno scatto a supporto di ciò che stava confessando. Nella foto, scattata sicuramente in Italia, si direbbe in Toscana, dove è stata di recente, c’è lei insieme ad un ragazzo, molto alto e sorridente, che la cinge con un braccio.

L’immagine non è nitidissima, ma non sembrerebbe trattarsi di un tennista. Potrebbe essere, tuttavia, un americano, dal momento che è negli States che la Giorgi è volata non appena ha preso la decisione che le ha cambiato la vita. Che viva a Dallas, la nuova fiamma di Camila, considerando che è lì che lei sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo? Che sia così o meno, poco importa: l’essenziale è che sia, glielo auguriamo, la volta buona.