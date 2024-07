Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 25 luglio

Conference League, il Copenaghen è di scena a Gibilterra mentre l’Hajduk Spalato di Gattuso e Rakitic ospita i faroensi dell’HB Torshavn: pronostici.

Il secondo turno preliminare di Conference League è in assoluto quello che coinvolge più squadre. Sono ben 98, suddivise in due percorsi, piazzate e campioni. Le gare d’andata, così come quelle di ritorno, sono distribuite per forza di cose su tre giorni: giovedì assisteremo come al solito ad una vera e propria carrellata di partite e si giocherà praticamente in ogni angolo d’Europa.

I danesi del Copenaghen per esempio saranno di scena a Gibilterra contro i Bruno’s Magpies, un club nato in un locale da un’idea di un gruppo di amici che per la prima volta ha superato un turno di qualificazione di una competizione europea, eliminando i nordirlandesi del Derry City. Riusciranno i gibilterrini ad evitare la goleada contro una squadra abituata a palcoscenici importanti? Difficile. Occhi puntati anche sull’Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso: dopo aver assoldato l’ex tecnico di Milan e Napoli, il club croato sta facendo una campagna acquisti degna di nota (uno degli ultimi arrivi è l’ex Barcellona Rakitic e si continua a trattare Edin Dzeko). L’Hajduk sarà impegnato con l’HB Torshavn, squadra delle Isole Faroe, che in Croazia farà verosimilmente molta fatica a limitare i danni. Gli islandesi del Vikingur si sono arresi allo Shamrock Rovers nel preliminare di Champions League, retrocedendo in Conference. Qui troveranno un’altra formazione “retrocessa”, gli albanesi dell’Egnatia: con ogni probabilità faranno valere il fattore campo.

Le previsioni sulle altre partite

Partono con i favori del pronostico anche Omonia Nicosia, Hacken, Banik Ostrava e Stjarnan, che dovrebbero avere la meglio rispettivamente su Torpedo Kutaisi, Dudelange, Urarti e Paide Linnameeskond.

Non deluderanno dal punto di vista del numero dei gol segnati invece Mlada Boleslav-Transinvest e Brondby-Llapi, ma occhio anche alla sfida che vede contrapposti gli svizzeri dello Zurigo, guidati dall’olandese Ricardo Moniz, e gli irlandesi dello Shelbourne: probabile che gli elvetici, qualitativamente superiori, riusciranno ad indirizzare la qualificazione già al Letzigrund, davanti al proprio pubblico. Prevediamo, infine, almeno una rete per parte in Ilves-Austria Vienna, Go Ahead Eagles-Brann, Paksi-AEK Larnaca e Valur Reykjavik-St Mirren.

Conference League, possibili vincenti

Omonia Nicosia (in Omonia Nicosia-Torpedo Kutaisi, ore 18:30)

Hacken (in Dudelange-Hacken, ore 19:00)

Banik Ostrava (in Banik Ostrava-Urartu, ore 19:00)

Vikingur (in Vikingur-Egnatia, ore 20:45)

Stjarnan (in Stjarnan-Paide Linnameeskond, ore 21:00)

La partita da almeno tre gol complessivi

Bruno’s Magpies-Copenaghen, ore 18:00

Mlada Boleslav-Transinvest, ore 18:00

Brondby-Llapi, ore 19:00

Zurigo-Shelbourne, ore 19:00

Hajduk Spalato-HB Torshavn, ore 21:00

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Ilves-Austria Vienna, ore 18:00

GA Eagles-Brann, ore 18:30

Paksi-AEK Larnaca, ore 20:00

Valur Reykjavik-St Mirren, ore 20:45

Comparazione quote

La vittoria dell’Omonia Nicosia è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Gol” in GA Eagles-Brann è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

