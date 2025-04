Berrettini-Musetti, Atp Montecarlo: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Il cielo sopra Montecarlo si tinge d’azzurro: tutto quello che c’è da sapere sulla sfida agli ottavi di finale tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

Hanno vinto alla stessa maniera. In rimonta, quando tutto sembrava, al netto dell’imprevedibilità del tennis, ormai perso. Anche Lorenzo Musetti ha dovuto trascinare la partita al terzo set, ma quel che conta è il risultato: sebbene avesse perso malamente il primo parziale, anche il carrarino è riuscito a ribaltare un match iniziato nel peggiore dei modi.

Il tutto a 24 ore di distanza da quando Matteo Berrettini, sul pezzo come non lo si vedeva da tempo, ha rispedito a casa il numero 2 del mondo senza troppi complimenti. Anche lui, come il suo connazionale, aveva perso il primo set; in quelli successivi, però, è riuscito a dare il meglio di sé, battendo con coraggio e determinazione Sascha Zverev. E fornendo un gran bell’assist a Jannik Sinner, come se non bastasse, considerando che in seguito a questa (ennesima) sconfitta il tedesco non può più ambire – per ora – a sorpassare il collega altoatesino.

Adesso li attende una sfida ancor più tosta. Berrettini e Musetti si contenderanno, al Country Club di Montecarlo, l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Un derby che è già andato “in onda” per ben due volte e che ci regalerà, oggi come allora, emozioni a non finire. La prima di queste due sfide all’italiana la vinse a Napoli, nel 2022, il carrarino; l’altra, quella di due anni dopo sull’erba di Stoccarda, se l’aggiudicò invece il romano. Una situazione di parità che solleva, inevitabilmente, un bel po’ di interrogativi a proposito del possibile epilogo di questo scontro fratricida.

Dove vedere Berrettini-Musetti in diretta tv e streaming

Il match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sarà trasmesso giovedì 10 aprile in esclusiva per gli abbonati Sky. Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 11.

Berrettini-Musetti: il pronostico

In base alle prestazioni recenti e alle statistiche individuali relative ai successi collezionati sulla terra rossa, quello tra Berrettini e Musetti potrebbe essere un match sostanzialmente equilibrato. Lorenzo, seppur incostante, ha ottenuto risultati ammirevoli sul mattone tritato, ma il fatto che il romano abbia battuto Zverev è rappresentativo, senza ombra di dubbio, del fatto che sia in ottima forma. Questa vittoria, oltretutto, potrebbe averlo galvanizzato al punto giusto. Verosimilmente, la sfida si trascinerà fino al terzo set, con almeno un tie-break. E tanti, tantissimi, colpi spettacolari a fare da contorno ad un derby azzurro che si preannuncia scoppiettante.